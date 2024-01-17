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İstemsiz Bekarlık Olarak Tanımlanan Incel Bireylerin Ruhsal Desteğe Daha Fazla İhtiyaç Duyduğu Ortaya Çıktı

İstemsiz Bekarlık Olarak Tanımlanan Incel Bireylerin Ruhsal Desteğe Daha Fazla İhtiyaç Duyduğu Ortaya Çıktı

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 15:03

Araştırmalar, kendilerini incel olarak tanımlayan erkeklerin kadınların ne istediğine dair 'temel düşünce hataları' olduğunu gösteriyor. Swansea Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, incellerin fiziksel çekiciliği ve mali durumu abartırken, nezaket, mizah ve sadakati hafife aldıklarını ortaya koydu. Detaylar içeriğimizde...

Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-wales-677...
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Araştırmanın eş yazarı Andrew Thomas, "düşünme hatalarının" bizi "oldukça sıkıntılı yollara sürükleyebileceğini" söyledi.

Araştırmanın eş yazarı Andrew Thomas, "düşünme hatalarının" bizi "oldukça sıkıntılı yollara sürükleyebileceğini" söyledi.

'Şeytanlaştırmanın' aksine ruh sağlığı desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu terim, romantik ya da cinsel ilişki kuramadıkları için hayal kırıklığına uğrayan çoğunlukla heteroseksüel erkeklerden oluşan ve büyük ölçüde çevrimiçi olan bir topluluğu ifade etmektedir.

Fikir 30 yıldan daha eskiye dayanıyor ve geride bırakıldığını hisseden yalnız insanlara destek sunan bir web sitesi tarafından popüler hale getirildi.

Yüksek lisans öğrencisi William Costello'nun öncülük ettiği çalışmada, dünyanın dört bir yanından 151 incel ve 149 incel olmayan kişiye kendi ilişki tercihlerinin yanı sıra kadınların tercihlerini nasıl algıladıkları soruldu.

Yüksek lisans öğrencisi William Costello'nun öncülük ettiği çalışmada, dünyanın dört bir yanından 151 incel ve 149 incel olmayan kişiye kendi ilişki tercihlerinin yanı sıra kadınların tercihlerini nasıl algıladıkları soruldu.

Araştırmada, sorunlu ideolojilerle uyum sağlama olasılığının artmasına yol açan 'düşünme hataları' ve incellerin 'kadınların romantik bir partnerde ne aradıkları konusunda temel hatalar' yaptıkları tespit edildi.

Psikoloji alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Thomas şunları söyledi: " Inceller son birkaç yıldır kamuoyunun gündemine geldi ve özellikle kadınlara yönelik görüşleri konusunda gerçekten de ortalıkta pek çok varsayım dolaşıyor."

Psikoloji alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Thomas şunları söyledi: " Inceller son birkaç yıldır kamuoyunun gündemine geldi ve özellikle kadınlara yönelik görüşleri konusunda gerçekten de ortalıkta pek çok varsayım dolaşıyor."

Ayrıca incellerin, incel olmayanlara kıyasla partnerler için yaygın olarak varsayılandan daha düşük standartlara sahip olduğunun tespit edildiğini söyledi. Dr. Thomas, 'Gidip incellerle konuşan ve bu konuda seslerini duyuran çok fazla insan yok,' dedi.

Thomas, Incellerin karşı cinsin arzularını anlamakta zorlandıklarını ve bunun da doğrulama ön yargısı gibi şeylere yol açabileceğini söyledi.

Thomas, Incellerin karşı cinsin arzularını anlamakta zorlandıklarını ve bunun da doğrulama ön yargısı gibi şeylere yol açabileceğini söyledi.

'Zihninizde fiziksel çekiciliğin kadınlar için önemini abarttığınızda ve nezaketin etkisini küçümsediğinizde, bu dünya görüşünü doğrulayan kanıtlar aramaya başlıyorsunuz' dedi. Ayrıca, incellerin ruh sağlığı sorunları gösterme eğilimi de vardı. İnceller'in ruh sağlığının 'yerlerde süründüğünü', %20'sinin her gün intihar düşüncesi taşıdığını ve yüksek düzeyde yalnızlık yaşadığını söyledi.

"Aşırı şiddet eylemlerinde bulunan incellere bakarsanız, çoğu zaman yüzeyin altını kazıdığınızda, ya incelmiş gibi davranma eğiliminde olduklarını ya da eylemlerini motive eden bir numaralı faktörün bu olmadığını görürsünüz." dedi Thomas.

"Aşırı şiddet eylemlerinde bulunan incellere bakarsanız, çoğu zaman yüzeyin altını kazıdığınızda, ya incelmiş gibi davranma eğiliminde olduklarını ya da eylemlerini motive eden bir numaralı faktörün bu olmadığını görürsünüz." dedi Thomas.

Bazı incel forumları kadın düşmanlığı, nefret söylemi ve şiddeti sergilemeleriyle bilinmektedir ve gündemde olan Andrew Tate gibi etkileyiciler tarafından teşvik edilen kadınlarla ilgili ideolojilerle bağlantılıdır. Dr. Thomas, bu kişilerin aslında 'ezikler' ya da benzer şekilde etiketledikleri incelleri genellikle aşağıladıklarını söyledi. Ancak birçok incelin ideolojilerden etkilenme konusunda incel olmayanlara göre daha savunmasız olabileceğini söyledi.

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