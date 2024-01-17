İstemsiz Bekarlık Olarak Tanımlanan Incel Bireylerin Ruhsal Desteğe Daha Fazla İhtiyaç Duyduğu Ortaya Çıktı
İstemsiz Bekarlık Olarak Tanımlanan Incel Bireylerin Ruhsal Desteğe Daha Fazla İhtiyaç Duyduğu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-wales-677...
Araştırmalar, kendilerini incel olarak tanımlayan erkeklerin kadınların ne istediğine dair 'temel düşünce hataları' olduğunu gösteriyor. Swansea Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, incellerin fiziksel çekiciliği ve mali durumu abartırken, nezaket, mizah ve sadakati hafife aldıklarını ortaya koydu. Detaylar içeriğimizde...
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Araştırmanın eş yazarı Andrew Thomas, "düşünme hatalarının" bizi "oldukça sıkıntılı yollara sürükleyebileceğini" söyledi.
Yüksek lisans öğrencisi William Costello'nun öncülük ettiği çalışmada, dünyanın dört bir yanından 151 incel ve 149 incel olmayan kişiye kendi ilişki tercihlerinin yanı sıra kadınların tercihlerini nasıl algıladıkları soruldu.
Psikoloji alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Thomas şunları söyledi: " Inceller son birkaç yıldır kamuoyunun gündemine geldi ve özellikle kadınlara yönelik görüşleri konusunda gerçekten de ortalıkta pek çok varsayım dolaşıyor."
Thomas, Incellerin karşı cinsin arzularını anlamakta zorlandıklarını ve bunun da doğrulama ön yargısı gibi şeylere yol açabileceğini söyledi.
"Aşırı şiddet eylemlerinde bulunan incellere bakarsanız, çoğu zaman yüzeyin altını kazıdığınızda, ya incelmiş gibi davranma eğiliminde olduklarını ya da eylemlerini motive eden bir numaralı faktörün bu olmadığını görürsünüz." dedi Thomas.
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