İstemsiz Bekarlık Olarak Tanımlanan Incel Bireylerin Ruhsal Desteğe Daha Fazla İhtiyaç Duyduğu Ortaya Çıktı

'Şeytanlaştırmanın' aksine ruh sağlığı desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu terim, romantik ya da cinsel ilişki kuramadıkları için hayal kırıklığına uğrayan çoğunlukla heteroseksüel erkeklerden oluşan ve büyük ölçüde çevrimiçi olan bir topluluğu ifade etmektedir.

Fikir 30 yıldan daha eskiye dayanıyor ve geride bırakıldığını hisseden yalnız insanlara destek sunan bir web sitesi tarafından popüler hale getirildi.