Araştırmalara Göre Duygusal İfadeler Kadınların Erkek Yüzlerine Olan İlgisini Derinden Etkiliyor
Araştırmalara Göre Duygusal İfadeler Kadınların Erkek Yüzlerine Olan İlgisini Derinden Etkiliyor
Kaynak: https://www.psypost.org/2024/01/scien...
Yeni bir araştırma, kadınların belirli erkek yüz özelliklerine yönelik tercihlerinin, bu yüzlerde algılanan duygulardan etkilendiğini ortaya koyuyor. Evolutionary Human Sciences dergisinde yayınlanan bulgular, erkeksi yüzlerin mutlu bir ifade sergilediğinde daha çekici olarak algılandığını göstermekte ve olumlu duyguların erkeksi yüz özellikleriyle bağlantılı olumsuz algıları dengeleyebileceğini düşündürmektedir.
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Önceki araştırmalar yüz çekiciliğini etkileyen üç temel faktör belirlemiştir: simetri, ortalama güzellik ve cinsel açıdan dimorfik özellikler (cinsiyetler arasında farklılık gösteren özellikler).
Bu tutarsızlık, araştırmacıları kültürel ve çevresel etkiler, baskınlık algıları ve sadakat gibi özelliklerle ilişkiler gibi diğer faktörleri göz önünde bulundurarak daha derinlere inmeye yöneltti.
Yüz çekiciliği ve cinsel dimorfizmi çevreleyen sık sık çelişen bulgular, anlayışımızın belirsiz kaldığı anlamına geliyordu.
Erkeksi yüz özellikleri, duygusal ifadeler ve algılanan çekicilik arasındaki ilişkiyi araştırmak için Carrito ve meslektaşları üç deneyden oluşan bir seri gerçekleştirmiştir.
Katılımcılardan bu nötr yüzleri algılanan yüz ifadesi (öfke veya mutluluk) açısından değerlendirmeleri istenmiştir. "Kızgın değil" ile "Kızgın" veya "Mutlu değil" ile "Mutlu" arasında değişen 100 puanlık bir görsel analog ölçeği kullandılar. Yüzler, sunum sırası rastgele olacak şekilde bloklar halinde sunulmuştur.
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Deney 2, yüz ifadelerinin özellikle erkek yüzlerinde erkeklik algısını etkileyip etkilemediğini anlamaya çalışmıştır.Katılımcılardan, her biri üç farklı duyguyu (kızgın, nötr ve mutlu) tasvir eden 90 yüz fotoğrafı alınmıştır. Bu yüzler üç erkeksileşme düzeyi yaratacak şekilde manipüle edilmiştir.
30 erkek yüzü kullanan araştırmacılar, her yüz için belli düzeylerde erkekleşme arasında değişen 11 görüntüden oluşan bir süreklilik oluşturdu. Katılımcılar, en çekici görünüm olarak algıladıkları görüntüyü elde etmek için bu görüntüleri manipüle ettiler.
Carrito PsyPost'a yaptığı açıklamada, "Sonuçlar, kadınların mutlu erkek yüzlerinde daha az feminenleşmeyi (ya da daha fazla maskülenleşmeyi) tercih ettiğini gösteriyor. "Bu tür bulgular, çekiciliğin karmaşık psikolojisi hakkında değerli bilgiler sunabilir. Kadınlar gülümseyen erkeklerdeki erkeksiliğe daha fazla ilgi duyuyor olabilirler, çünkü mutluluk ifadesi algılanan düşmanlık gibi erkeksilikle bağlantılı olumsuz çağrışımları hafifletiyor olabilir."
"Üç deneye dayanarak, duygusal ifadenin kadınların erkeklik tercihlerini etkilediği sonucuna vardık. İfade ve erkeklik arasındaki etkileşimin boyutu bilinmemektedir, ancak ağız eğriliği ve dolayısıyla görünür dinlenme ifadesindeki farklılıklar, erkeklik çekiciliği üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarındaki farklılaşmaya katkıda bulunabilir."
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