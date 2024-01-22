Araştırmalara Göre Duygusal İfadeler Kadınların Erkek Yüzlerine Olan İlgisini Derinden Etkiliyor

Katılımcılar her bir erkek yüzünün ne kadar erkeksi göründüğünü 0 (son derece kadınsı) ile 100 (son derece erkeksi) arasında görsel bir ölçekte değerlendirmiştir. Deney 2, duygusal ifadenin algılanan erkeklik üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Kızgın yüzler, mutlu ve nötr yüzlere kıyasla daha erkeksi olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuç, yüz ifadelerinde öfke ve erkeksilik arasında algısal bir bağlantı olduğunu göstermektedir.