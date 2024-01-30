İlişki Terapisti Selin Karacehennem'den Çarpıcı Cinsellik Önerisi: "Hemen Seks Yaparsanız..."
İlişki Terapisti Selin Karacehennem'den Çarpıcı Cinsellik Önerisi: "Hemen Seks Yaparsanız..."
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/selin-ka...
İlişki Terapisti Selin Karacehennem, televizyon programlarındaki keskin yorumları ve çarpıcı ifadeleriyle tanınan bir isim. Bir programda 'Bir gecede ilk anda tanışıyor akşam yatıyor olmaz' şeklinde bir ifade kullanarak, dikkat çeken bir benzetme yaptı.
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Bir dönem Nur Viral'in programında yaptığı çarpıcı yorumlarla adını duyuran evlilik terapisti Selin Karacehennem, bir Youtube programında çiftlerin cinsel yaşantısı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Karacehennem, bir ilişkide cinselliğin önemini vurgularken, "Bir ilişkiyi ele aldığımda, bu bir nişanlılık ya da sevgililik olabilir. Ancak daha çok ciddi ilişkiler üzerinde durmak isterim. Ciddi olmayan ilişkilerde cinsellik kesinlikle olmamalı" şeklinde bir eleştiri getirdi.
Evlilik terapisti, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bana kalırsa, bu tür durumlar cinsellikten çok hayvanların eylemlerine benziyor. Tanımadığın birine sadece çekicilik duyduğun için yaklaşıp onu bir akşamda tüketmek doğru değil."
"Cinsellik elbette önemli" diyen Karacehennem, konuşmasında bir İngiliz yazarı referans gösterdi.
"Ben demiyorum, bir İngiliz yazar diyor" diyen Karacehennem, "Biriyle tanıştıktan sonra bir buçuk ay geçmeden kesinlikle cinsel ilişkiye girmeyin. Bu, yüz yıl önce söylenmiş bir şey değil, son zamanlarda söylenmiş bir tavsiye. Yavaş yavaş ilerleyin" ifadelerini kullandı.
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Ünlü terapist, yorumlarına "Eğer 'Benim elimde olsun' diye hemen cinsel ilişkiye girerseniz, sıradanlaşırsınız" şeklindeki dikkat çekici bir uyarıyla devam etti.
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