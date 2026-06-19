İlişki Anlayışına Göre Ne Tip Bir Sevgilisin?

Herkesin sevme biçimi farklıdır. Kimisi sevgisini ilgiyle gösterir, kimisi özgürlüğe önem verir, kimisi ise romantizmi hayatının merkezine koyar. Peki sen bir ilişkide nasıl bir sevgilisin? Verdiğin cevaplar, aşk hayatındaki yaklaşımını ve partnerine nasıl davrandığını ortaya çıkaracak!