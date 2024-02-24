Ilık Geçen Şubat Ayının Sıcacık Billboard Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Ilık Geçen Şubat Ayının Sıcacık Billboard Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Müzik dünyasının kalbi Billboard'ta atıyor! Her ay dinamik bir şekilde güncellenen Billboard Hot 100 listesinde görmeye alışık olduğumuz isimler dışında farklı simalar gördük. Listede kimlerin olduğuna bir göz atalım!
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Megan Thee Stallion, HISS şarkısıyla Hot 100 listesine mükemmel bir giriş yaparak birincilik koltuğunda oturuyor.
Jack Harlow ise Lovin On Me şarkısıyla tam 12 hafta boyunca listede kalmayı başarıyor ve ikinci sırada yer alıyor.
Listede görmekten asla sıkılmadığımız Taylor Swift, Cruel Summer ile üçüncü sırada. 39 haftadır bu listede yer alıyor!
Yeni simalar demişken Teddy Swims onlardan biri. Lose Control, dördüncü sırada bizleri karşılıyor.
Tate McRae, sevilen şarkısı Greedy sayesinde tam 20 hafta boyunca listede kalıyor ve bizi beşinci sırada selamlıyor.
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Zach Bryan, Kacey Musgraves ile beraber söylediği I Remember Everything parçası sayesinde bize listeden altıncı sırada bir selam verdi.
Sektörün aykırı kızı Doja Cat, listede Agora Hills ile yedinci sırada.
Listenin taze yüzü Benson Boone, Beautiful Things şarkısıyla sekizinci sıraya oturdu.
Düştüyse kalkmasını bilen 21 Savage, Redrum ile dokuzuncu sıraya yükseldi.
Ve son olarak SZA, listenin onuncu sırasında Snooze ile yer alıyor. Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
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