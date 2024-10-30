İlham Gelmiyor mu? Düşlerinle Dans Ettirecek 10 Muhteşem Şarkı
İlham Gelmiyor mu? Düşlerinle Dans Ettirecek 10 Muhteşem Şarkı
Bazen ne yaparsan yap ilham perileri bir türlü uğramaz ya, işte tam o anlar için seni harekete geçirecek şarkılar lazım! Kafanı toparlamak, yaratıcı bir ruh hali yakalamak ya da sadece hayallerinle dans ederken o büyülü anı yakalamak için doğru tınılar altın değerinde. İşte, ilhamını geri getirecek ve seni başka diyarlara taşıyacak 10 muhteşem şarkı!
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10. Evanthia Reboutsika - My Family
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9. Brian Crain - Rain
8. Nils Frahm - Some
7. Johannes Bornlöf - Streams
6. Stefan Andre - Kayıp
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