Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İlham Gelmiyor mu? Düşlerinle Dans Ettirecek 10 Muhteşem Şarkı

etiket İlham Gelmiyor mu? Düşlerinle Dans Ettirecek 10 Muhteşem Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 17:16

Bazen ne yaparsan yap ilham perileri bir türlü uğramaz ya, işte tam o anlar için seni harekete geçirecek şarkılar lazım! Kafanı toparlamak, yaratıcı bir ruh hali yakalamak ya da sadece hayallerinle dans ederken o büyülü anı yakalamak için doğru tınılar altın değerinde. İşte, ilhamını geri getirecek ve seni başka diyarlara taşıyacak 10 muhteşem şarkı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. Evanthia Reboutsika - My Family

9. Brian Crain - Rain

8. Nils Frahm - Some

7. Johannes Bornlöf - Streams

6. Stefan Andre - Kayıp

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Kavuşma - Taş Ev

4. Serena Stills - Rhapsody

3. Ali Toygar - Waltz of the Stars

2. Arka Bahçe - Güneşe Doğru

1. Björk - Jóga

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın