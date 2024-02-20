İletişim Bakanı Fahrettin Altun "Gazze'de Soykırım" Panelinde: "İsrail'in Yalanlarını Tek Tek İfşa Ettik"
İletişim Bakanı Fahrettin Altun "Gazze'de Soykırım" Panelinde: "İsrail'in Yalanlarını Tek Tek İfşa Ettik"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar' paneline katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığının altını çizdi. İsrail'in yalanlarını bir bir deşifre ettiklerini açıklayan Altun'un sözleri gündem oldu.
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İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından AAtölye'de başkent Ankara'da düzenlenen "Gazze'de Soykırım:Yeni Kanıtlar" panelinde konuştu.
Panelde konuşan Bakan Altun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de tam bir insanlık suçu işleyen İsrail'in "normalleştirmeye çalıştığı" soykırımın bir kez daha altı çizildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un panelde yaptığı önemli açıklamalarında öne çıkanlar ise şu şekilde:
"Filistin'de açık bir soykırım yaşanıyor. İsrail soykırım başta olmak üzere ağır cürümler işliyor."
"Gazze'de hukuk da İsrail tarafından yok sayılmaktadır. İsrail, sistematik şekilde sivilleri hedef almaktadır. Fosfor bombalarının da sivil nüfus üzerinde kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin açık delili konumundadır."
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"Hakikat namına sahada mücadele ortaya koyarken, İsrail yaptığı katliamları gizlemek için büyük bir çaba gösteriyor."
"İsrail yaptığı katliamları yalan haberlerle görünmez kılma gayretinde. Eğer duyarsızlaşırsak hakikatın doğrunun yerini yalan ve kurgu haberler alır."
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' beyanını esas aldık ve buna göre hareket ediyoruz."
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