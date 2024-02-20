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İletişim Bakanı Fahrettin Altun "Gazze'de Soykırım" Panelinde: "İsrail'in Yalanlarını Tek Tek İfşa Ettik"

İletişim Bakanı Fahrettin Altun "Gazze'de Soykırım" Panelinde: "İsrail'in Yalanlarını Tek Tek İfşa Ettik"

Fahrettin Altun
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.02.2024 - 13:12

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar' paneline katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan  İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığının altını çizdi. İsrail'in yalanlarını bir bir deşifre ettiklerini açıklayan Altun'un sözleri gündem oldu.

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İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından AAtölye'de başkent Ankara'da düzenlenen "Gazze'de Soykırım:Yeni Kanıtlar" panelinde konuştu.

İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından AAtölye'de başkent Ankara'da düzenlenen "Gazze'de Soykırım:Yeni Kanıtlar" panelinde konuştu.

Panelde konuşan Bakan Altun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de tam bir insanlık suçu işleyen İsrail'in "normalleştirmeye çalıştığı" soykırımın bir kez daha altı çizildi.

Panelde konuşan Bakan Altun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de tam bir insanlık suçu işleyen İsrail'in "normalleştirmeye çalıştığı" soykırımın bir kez daha altı çizildi.

Altun, 'Eğer duyarsızlaşırsak, hakikatin ve doğruların yerini yalanlar ve kurgu haberler alır. Eğer duyarsızlaşırsak, İsrail'in suçlarını normalleştirmiş, cezalandırılmasının da önüne geçmiş oluruz. ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un panelde yaptığı önemli açıklamalarında öne çıkanlar ise şu şekilde:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un panelde yaptığı önemli açıklamalarında öne çıkanlar ise şu şekilde:

'İsrail'in Filistin'de işlediği cinayetleri somut delillerle kayda geçireceğiz. Çabamız bu yönde. Bu çalışmalarda birçok arkadaşımızın fedakarca çalışmaları söz konusu. İsrail'in katliamlarını 'iddia edilen' değil, 'somut delilleri olan ispatlanmış savaş suçları' olarak kayda geçireceğiz.'

"Filistin'de açık bir soykırım yaşanıyor. İsrail soykırım başta olmak üzere ağır cürümler işliyor."

"Filistin'de açık bir soykırım yaşanıyor. İsrail soykırım başta olmak üzere ağır cürümler işliyor."

'Soykırım toplu öldürme faaliyeti değildir soykırım bir halkın manevi ve maddi varlığına yönelen topyekün bir saldırıdır.'

"Gazze'de hukuk da İsrail tarafından yok sayılmaktadır. İsrail, sistematik şekilde sivilleri hedef almaktadır. Fosfor bombalarının da sivil nüfus üzerinde kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin açık delili konumundadır."

"Gazze'de hukuk da İsrail tarafından yok sayılmaktadır. İsrail, sistematik şekilde sivilleri hedef almaktadır. Fosfor bombalarının da sivil nüfus üzerinde kullanılması İsrail'in savaş suçu işlediğinin açık delili konumundadır."

'İsrail'in zulümlerine ilişkin çokça delil söz konusu. Bu yüzden de biz İsrail'in yargılanmasında Kanıt kitabındaki delillerin kullanılmasını önemsedik. Uluslararası Adalet Divanı'nda Kanıt kitabındaki belgelerin kullanıldığını görüyoruz. Bu da bize gurur veriyor.'

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"Hakikat namına sahada mücadele ortaya koyarken, İsrail yaptığı katliamları gizlemek için büyük bir çaba gösteriyor."

"Hakikat namına sahada mücadele ortaya koyarken, İsrail yaptığı katliamları gizlemek için büyük bir çaba gösteriyor."

'Uyguladığı barbarlığı meşru kılmak için kapsamlı bir dezenformasyon politikası yürütüyor. İsrail'in katliamlarına başladığı ilk günden beri bunu yapıyor, buna hepimiz şahit olduk.'

"İsrail yaptığı katliamları yalan haberlerle görünmez kılma gayretinde. Eğer duyarsızlaşırsak hakikatın doğrunun yerini yalan ve kurgu haberler alır."

"İsrail yaptığı katliamları yalan haberlerle görünmez kılma gayretinde. Eğer duyarsızlaşırsak hakikatın doğrunun yerini yalan ve kurgu haberler alır."

'Eğer duyarsızlaşırsak İsrail'in suçlarını normalleştirmiş oluruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak duyarsızlığa, unutkanlığa karşı ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.'

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' beyanını esas aldık ve buna göre hareket ediyoruz."

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' beyanını esas aldık ve buna göre hareket ediyoruz."

'Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, İsrail'in yalanlarını tek tek ifşa etti. İsrail'in yalanlarını uluslararası kamuoyuyla paylaştı. DMM, İsrail'in 200'e yakın dezenformasyonunu deşifre etti.'

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