İletişim Bakanı Fahrettin Altun "Gazze'de Soykırım" Panelinde: "İsrail'in Yalanlarını Tek Tek İfşa Ettik"

'İsrail'in Filistin'de işlediği cinayetleri somut delillerle kayda geçireceğiz. Çabamız bu yönde. Bu çalışmalarda birçok arkadaşımızın fedakarca çalışmaları söz konusu. İsrail'in katliamlarını 'iddia edilen' değil, 'somut delilleri olan ispatlanmış savaş suçları' olarak kayda geçireceğiz.'