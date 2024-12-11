İlber Ortaylı'nın Canlı Yayını Terk Etmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
İlber Ortaylı'nın Canlı Yayını Terk Etmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Türk televizyonlarında ne zamandır canlı yayını terk etme hadisesi yaşanmıyordu. Dün ünlü tarihçi İlber Ortaylı tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu programda Soli Özel'le tartışmasının ardından canlı yayını terk etti. Tabii ortada bir tartışma olunca sosyal medyada da kimin haklı veya haksız olduğuna dair ikiye bölünmeler olabiliyor. Ortaylı Özel tartışması hakkında ortaya farklı fikirler atıldı.
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Dün gece tv100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen'in sunduğu Muhabbet Kralı programında ilginç anlara şahit olduk.
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Siyaset bilimci ve yazar Soli Özel ve İlber Ortaylı Irak ve Suriye üzerine tartışırken Ortaylı yayını ani bir şekilde terk etme kararı aldı.
Öncesine Soli Özel'in tavırlarını kibirli bulanlar da oldu.
Gelelim yorumlara...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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