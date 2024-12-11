Türkiye’den Yurt Dışına İhraç Edilen Antep Fıstığında Zehirli ve Kanserojen Madde Tespit Edildi
Türkiye’den Yurt Dışına İhraç Edilen Antep Fıstığında Zehirli ve Kanserojen Madde Tespit Edildi
Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Bulgaristan'a giden kavrulmuş Antep fıstıklarında, 'en zehirli' tür olan Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu. Antep fıstıklarını piyasadan çeken Bulgaristan duyuruyu 'ciddi' koduyla yaptı.
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Dün, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Bulgaristan'a giden kavrulmuş Antep fıstıkları ‘ciddi’ uyarısıyla tekrar gönderildiği duyuruldu.
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RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730668 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kavrulmuş Antep fıstıklarında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.
RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8,0 mg/kg - ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar kavrulmuş Antep fıstıklarında 25,6+/-7,7 mg/kg - ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 10,0 mg/kg - ppm olması gereken Aflatoksin toplamı miktarı ise 28,7+/-7,8 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.
Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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