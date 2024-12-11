“Suriyeliden Acil Satılık!” Suriyeliler Ülkesine Dönerken Ev ve Arabalarını Satıyor
“Suriyeliden Acil Satılık!” Suriyeliler Ülkesine Dönerken Ev ve Arabalarını Satıyor
Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’deki Suriye vatandaşlarının büyük bölümü ülkesine döndü ya da dönmeye hazırlanıyor.
Türkiye’deyken ev ya da araba alan Suriyeliler de dönüş sebebiyle ‘acil’ koduyla satışa başladı. İnternet ilanlarında ‘Suriyeliden satılık’ ‘Ülkeme dönüyorum’ ‘Acil, kelepir’ gibi başlıklar göze çarpıyor.
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Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecinin hız kazanması, Türkiye’deki otomobil, konut ve iş yeri piyasalarını hareketlendirdi. Özellikle ilan sitelerinde dikkat çeken “ülkeme dönüyorum, acil satılık”, “Suriyeliden satılık” ve “acil kelepir, uygun fiyat” gibi ifadeler, mültecilerin mülklerini elden çıkarmaya çalıştığını gösteriyor.
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Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Yaşanan bu durum otomobil ve gayrimenkul piyasasında kısmı bir hareketlenmeye sebep olacağı ifade ediliyor. Suriyelilerin bir anda ülkelerine dönmeyeceği, özellikle burada iş kurmuş olanların geri dönüşlerinin zaman alacağı düşünülüyor.
Ancak yüzde 10’luk bir kesimin ilk etapta dönmesinin bile piyasalarda hareket oluşturacağı söyleniyor. Başta otomobil olmak üzere işyeri ve konut satışlarının artacağı, bu durumunda fiyatları bir nebze olsun aşağı çekeceği tahmin ediliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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