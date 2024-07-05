İlber Ortaylı’dan Bozkurt İşareti Yorumu: "Türk Tarihinde Vardır"

Milli Futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçında yaptığı Bozkurt işaretli gol sevinci sonrasında tartışmalar sürüyor. Bazı kesimler işaretin binlerce yıllık Türk tarihinden olduğunu söylerken, bazı kesimler ise Bozkurt işaretinin MHP’nin simgesi olduğunu iddia ediyor. Ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Bozkurt işaretinin Türk tarihinde yeri olduğunu hatta yabancıların Atatürk için de “Bozkurt” ifadesini kullandığını söyledi.