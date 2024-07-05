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İlber Ortaylı’dan Bozkurt İşareti Yorumu: "Türk Tarihinde Vardır"

İlber Ortaylı’dan Bozkurt İşareti Yorumu: "Türk Tarihinde Vardır"

İlber Ortaylı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 09:26

Milli Futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçında yaptığı Bozkurt işaretli gol sevinci sonrasında tartışmalar sürüyor. Bazı kesimler işaretin binlerce yıllık Türk tarihinden olduğunu söylerken, bazı kesimler ise Bozkurt işaretinin MHP’nin simgesi olduğunu iddia ediyor. Ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Bozkurt işaretinin Türk tarihinde yeri olduğunu hatta yabancıların Atatürk için de “Bozkurt” ifadesini kullandığını söyledi.

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Türkiye’nin Euro 2024’te Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta Merih Demiral gol sevincinde Bozkurt işareti yapmış ve yıldız oyuncu için UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye’nin Euro 2024’te Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta Merih Demiral gol sevincinde Bozkurt işareti yapmış ve yıldız oyuncu için UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’e konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bozkurt işaretinin Türk tarihindeki yerini anlattı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’e konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bozkurt işaretinin Türk tarihindeki yerini anlattı.

Kaynak

“Türk tarihinde ‘Bozkurt’ bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir.”

“Türk tarihinde ‘Bozkurt’ bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir.”

“Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür. Destanları, hikâyeleri var. Tür olarak da çok dayanıklıdır. Kurt sırtını herhangi bir şekilde dayamadan, sırtını garantiye almadan öyle bir ihtiyaç duymadan savaşabilen bir hayvandır. Yaşam savaşı verme bakımından çok beceriklidir. Sürü halinde de avlanır ama tek başına da çok dirayetli ve dirençlidir.”

“Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür. Destanları, hikâyeleri var. Tür olarak da çok dayanıklıdır. Kurt sırtını herhangi bir şekilde dayamadan, sırtını garantiye almadan öyle bir ihtiyaç duymadan savaşabilen bir hayvandır. Yaşam savaşı verme bakımından çok beceriklidir. Sürü halinde de avlanır ama tek başına da çok dirayetli ve dirençlidir.”

“Millî Mücadele’de de sembol olarak vardır. Devlet de çok kullandı. Eserlerde vardır. Kimseyi alakadar etmez. Gamalı haç ve Naziler ile bir benzerlik kurmak saçmalıktır.”

“Millî Mücadele’de de sembol olarak vardır. Devlet de çok kullandı. Eserlerde vardır. Kimseyi alakadar etmez. Gamalı haç ve Naziler ile bir benzerlik kurmak saçmalıktır.”
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“Bozkurt birinin kafasından çıkmış, sonradan üretilmiş bir sembol değildir. Bir milletin mücadele azmi ve kararlığını ifade eden tarihi bir derinliği vardır.”

“Bozkurt birinin kafasından çıkmış, sonradan üretilmiş bir sembol değildir. Bir milletin mücadele azmi ve kararlığını ifade eden tarihi bir derinliği vardır.”

“Ecnebiler de Atatürk’e ‘Bozkurt’ diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı, hatırlayın o dönemi. Başka yerlerde de semboldü. Dönemin siyasi ortamı gereği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalktı o semboller.”

“Ecnebiler de Atatürk’e ‘Bozkurt’ diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı, hatırlayın o dönemi. Başka yerlerde de semboldü. Dönemin siyasi ortamı gereği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalktı o semboller.”

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site sakini

Konuş hocam konuş, biz bu mevzuyu bazılarına anlatamadık belki seni dinlerler.

kerimaslan1991

kendinizi kandırırsınız ancak. herkeste biliyor ki en başta Merih olmak üzere yapılanın siyasi sembol çağrıştırdığını ve onu bilerek kullandığını yaptığını k... Devamını Gör

Fingolfin

Olur mu hocam göktürkler falan bunu hep mhp den çaldı

Cesrin

Faşist bir partinin simgesi haline gelince insana itici geliyor Hocam ne yapalım. Ne güzel anlatmış ama😊 meğer ne kadar anlamlı bir simgeymiş yazık olmuş.

site sakini

cahillere anlatır gibi anlatmış 😂