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Muharrem İnce'nin Paylaştığı Atatürk ve Bozkurt Fotoğrafının Fotoşoplu Olduğu Ortaya Çıktı

Muharrem İnce'nin Paylaştığı Atatürk ve Bozkurt Fotoğrafının Fotoşoplu Olduğu Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.07.2024 - 17:41 Son Güncelleme: 04.07.2024 - 17:57

Bozkurt tartışması devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Ay Yıldızlı milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçının galibiyeti sonrası bozkurt işareti yapması büyük tartışmalara sebep olmuştu.

Ay Yıldızlı milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçının galibiyeti sonrası bozkurt işareti yapması büyük tartışmalara sebep olmuştu.

Demiral'ı eleştirenler ve ona destek olanlar sosyal medyada paylaşımlarına devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de şöyle bir paylaşımda bulundu. 👇

Demiral'ı eleştirenler ve ona destek olanlar sosyal medyada paylaşımlarına devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de şöyle bir paylaşımda bulundu. 👇

Ancak malumatfuruş hesabının da doğruladığı gibi, İnce'nin paylaştığı görsel bir montajdan ibaret.

Ancak malumatfuruş hesabının da doğruladığı gibi, İnce'nin paylaştığı görsel bir montajdan ibaret.

Yani Atatürk'ün bir kurtla çekilmiş böyle bir fotoğrafı yok.

Yani Atatürk'ün bir kurtla çekilmiş böyle bir fotoğrafı yok.
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Muharrem İnce bu paylaşımın ardından eleştirilerden kaçamadı.

Muharrem İnce bu paylaşımın ardından eleştirilerden kaçamadı.
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