Muharrem İnce'nin Paylaştığı Atatürk ve Bozkurt Fotoğrafının Fotoşoplu Olduğu Ortaya Çıktı
Muharrem İnce'nin Paylaştığı Atatürk ve Bozkurt Fotoğrafının Fotoşoplu Olduğu Ortaya Çıktı
Bozkurt tartışması devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay Yıldızlı milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçının galibiyeti sonrası bozkurt işareti yapması büyük tartışmalara sebep olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demiral'ı eleştirenler ve ona destek olanlar sosyal medyada paylaşımlarına devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de şöyle bir paylaşımda bulundu. 👇
Ancak malumatfuruş hesabının da doğruladığı gibi, İnce'nin paylaştığı görsel bir montajdan ibaret.
Yani Atatürk'ün bir kurtla çekilmiş böyle bir fotoğrafı yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muharrem İnce bu paylaşımın ardından eleştirilerden kaçamadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın