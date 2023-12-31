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İkinci Dünya Ülkelerinin Birinci Dünya Ülkelerine Açık Ara Fark Attıkları 16 Madde

İkinci Dünya Ülkelerinin Birinci Dünya Ülkelerine Açık Ara Fark Attıkları 16 Madde

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 17:16

Bugün, daha fakir ülkelerin zengin ülkelere göre daha başarılı oldukları 17 konuya bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer bir madde geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Genelde geri dönüşüm konusunda daha başarılı oluyorlar."

'Bir şey bozulduğunda yenisini almak yerine tamir ettiriyorlar ya da farklı bir şey ile doldurmaya çalışıyorlar.'

2. "Yemekleri çöpe atmıyorlar ya da bir yemek yapıyorlarsa kullandıkları malzemelerin arta kalanlarını farklı yemeklerde de kullanıyorlar."

2. "Yemekleri çöpe atmıyorlar ya da bir yemek yapıyorlarsa kullandıkları malzemelerin arta kalanlarını farklı yemeklerde de kullanıyorlar."

3. "Herkes birbirine daha yakın ve canlı bir arkadaşlık hissiyatı oluyor."

3. "Herkes birbirine daha yakın ve canlı bir arkadaşlık hissiyatı oluyor."

4. "Birinci dünya ülkelerine göre daha sınırlı kaynakları oldukları için oldukça yaratıcı oluyorlar."

4. "Birinci dünya ülkelerine göre daha sınırlı kaynakları oldukları için oldukça yaratıcı oluyorlar."

5. "Birinci dünya ülkelerinde insanlar plan yapmayı sevseler de, planın dışına çıkıldığında her şey kaosa dönüyor. Diğer ülkelerdeki insanlarsa beklenmedik durumlara daha hazırlıklı oluyorlar ve böylece daha kolay uyum sağlayabiliyorlar."

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6. "Genelde Batı ülkelerindeki insanlar oldukça depresif ve yalnız oluyorlar. Diğer ülkelere baktığınızdaysa aile bağları çok güçlü ve genelde birbirlerine göz kulak oluyorlar."

6. "Genelde Batı ülkelerindeki insanlar oldukça depresif ve yalnız oluyorlar. Diğer ülkelere baktığınızdaysa aile bağları çok güçlü ve genelde birbirlerine göz kulak oluyorlar."

7. "Genelde daha mutlu olduklarını düşünüyorum çünkü daha az şeyle mutlu olmayı başarabiliyorlar."

7. "Genelde daha mutlu olduklarını düşünüyorum çünkü daha az şeyle mutlu olmayı başarabiliyorlar."

8. "Genelde büyük aileleri oluyor ve çocuk yapıyorlar."

8. "Genelde büyük aileleri oluyor ve çocuk yapıyorlar."

9. "Genelde geleneksel sanat işleri daha yaygın oluyor."

9. "Genelde geleneksel sanat işleri daha yaygın oluyor."

'Batı'daki ülkelerdeyse genelde çalışmaktan zamanımız kalmıyor.'

10. "Sokak yemekleri acayip lezzetli ve ucuz oluyor!"

10. "Sokak yemekleri acayip lezzetli ve ucuz oluyor!"
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11. "Genelde arabalar hakkında çok fazla şey bildiklerini fark ettim. Bozulursa kendileri bile tamir edebiliyor. Amerika'daysa genelde aynı araba direkt hurdaya çıkardı."

12. "Genelde yaşlılarına bakmaya karşı bir sorumluluk hissediyorlar ve bizdeki gibi sokağa atmıyorlar."

12. "Genelde yaşlılarına bakmaya karşı bir sorumluluk hissediyorlar ve bizdeki gibi sokağa atmıyorlar."

13. "Negatif yönlerini de görmek lazım şimdi. Genelde diktatörler tarafından yönetilmeye daha yatkın oluyorlar."

13. "Negatif yönlerini de görmek lazım şimdi. Genelde diktatörler tarafından yönetilmeye daha yatkın oluyorlar."

14. "Genelde yemeklerde kullanılan malzemelerin daha sağlıklı ve doğal olduğunu fark ediyorsunuz."

'Özellikle de sebzeler hep doğal oluyor.'

15. "Ciddi olmak gerekirse yolsuzluğun bir hayli çok olduğunu hepimiz biliyoruz sanırım, değil mi?"

15. "Ciddi olmak gerekirse yolsuzluğun bir hayli çok olduğunu hepimiz biliyoruz sanırım, değil mi?"
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16. "İnsanlar kendi araçlarına sahip olmadığı için toplu ulaşım genelde daha gelişmiş oluyor."

16. "İnsanlar kendi araçlarına sahip olmadığı için toplu ulaşım genelde daha gelişmiş oluyor."

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