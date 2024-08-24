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İkinci Dünya Savaşı'ndan Muhtemelen Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Ürkütücü Fotoğraflar

İkinci Dünya Savaşı'ndan Muhtemelen Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Ürkütücü Fotoğraflar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.08.2024 - 20:28

İkinci Dünya Savaşı, en fazla sivil kaybının yaşandığı savaşlardan birisi. 30'dan fazla ülkenin ve 100 milyondan fazla kişinin katıldığı savaş, elbette korkunç anılara sebep oldu. Birazdan göreceğiniz İkinci Dünya Savaşı anılarını ise daha önce görmemiş olmanız yüksek bir ihtimal...

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1. Adolf Hitler Goebbels kızlarıyla konuşurken.

1. Adolf Hitler Goebbels kızlarıyla konuşurken.

2. Eski Dachau mahkumları bir SS gardiyanını kürekle infaz etmeye hazırlanırken arka planda bir Amerikan askeri göze çarpıyor.

2. Eski Dachau mahkumları bir SS gardiyanını kürekle infaz etmeye hazırlanırken arka planda bir Amerikan askeri göze çarpıyor.

3. Auschwitz-Birkenau'nun (Nazi Almanyası tarafından kurulan en büyük toplama kampı) 21 Aralık 1944 tarihli hava fotoğrafı.

3. Auschwitz-Birkenau'nun (Nazi Almanyası tarafından kurulan en büyük toplama kampı) 21 Aralık 1944 tarihli hava fotoğrafı.

4. H.M.S. Sussex'in yan tarafında bir Mitsubishi kamikaze Zero'nun izi. 1945.

4. H.M.S. Sussex'in yan tarafında bir Mitsubishi kamikaze Zero'nun izi. 1945.

5. Libya'da terk edilmiş bir evde banyo yapan asker.

5. Libya'da terk edilmiş bir evde banyo yapan asker.
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6. Sis perdesinin arasında ilerleyen bir İngiliz askeri.

6. Sis perdesinin arasında ilerleyen bir İngiliz askeri.

7. ABD Deniz Piyadesi Hayes, 'Iwo Jima'da Bayrağı Yükseltmek' adlı meşhur fotoğrafta kendisini gösterirken.

7. ABD Deniz Piyadesi Hayes, 'Iwo Jima'da Bayrağı Yükseltmek' adlı meşhur fotoğrafta kendisini gösterirken.

8. Süngü talimi için düşmanını kullanan bir asker.

8. Süngü talimi için düşmanını kullanan bir asker.

9. ABD üniforması giyen bir Alman ajanı.

9. ABD üniforması giyen bir Alman ajanı.

10. Nazi toplama kamplarının bir kısmı.

10. Nazi toplama kamplarının bir kısmı.

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