İkinci Dünya Savaşı'ndan Muhtemelen Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Ürkütücü Fotoğraflar

İkinci Dünya Savaşı, en fazla sivil kaybının yaşandığı savaşlardan birisi. 30'dan fazla ülkenin ve 100 milyondan fazla kişinin katıldığı savaş, elbette korkunç anılara sebep oldu. Birazdan göreceğiniz İkinci Dünya Savaşı anılarını ise daha önce görmemiş olmanız yüksek bir ihtimal...

Kaynak