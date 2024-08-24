İkinci Dünya Savaşı'ndan Muhtemelen Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Ürkütücü Fotoğraflar
İkinci Dünya Savaşı'ndan Muhtemelen Daha Önce Görmediğiniz Birbirinden Ürkütücü Fotoğraflar
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1. Adolf Hitler Goebbels kızlarıyla konuşurken.
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2. Eski Dachau mahkumları bir SS gardiyanını kürekle infaz etmeye hazırlanırken arka planda bir Amerikan askeri göze çarpıyor.
3. Auschwitz-Birkenau'nun (Nazi Almanyası tarafından kurulan en büyük toplama kampı) 21 Aralık 1944 tarihli hava fotoğrafı.
4. H.M.S. Sussex'in yan tarafında bir Mitsubishi kamikaze Zero'nun izi. 1945.
5. Libya'da terk edilmiş bir evde banyo yapan asker.
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6. Sis perdesinin arasında ilerleyen bir İngiliz askeri.
7. ABD Deniz Piyadesi Hayes, 'Iwo Jima'da Bayrağı Yükseltmek' adlı meşhur fotoğrafta kendisini gösterirken.
8. Süngü talimi için düşmanını kullanan bir asker.
9. ABD üniforması giyen bir Alman ajanı.
10. Nazi toplama kamplarının bir kısmı.
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