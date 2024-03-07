İki Yıl Geri Ödemesiz 150 Bin TL: Evlilik Kredisine Kaç Kişinin Başvurduğu Açıklandı
İki Yıl Geri Ödemesiz 150 Bin TL: Evlilik Kredisine Kaç Kişinin Başvurduğu Açıklandı
Yeni evlenen çiftlere sağlanacak olan evlilik kredisine 22 günlük sürede 4 bin 815 çift başvuru yaptığı açıklandı.
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Evlilik Kredisi, 30 yaşının altında evlilik yapacak çiftlere veriliyor. İki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredide miktar ise 150 bin TL.
Evlilik kredisine başvurular 15 Şubat'tan itibaren başlamıştı. Başvurulara ilişkin ilk rakam da bugün geldi.
İHA'nın aktardığına göre, evlilik kredisine 22 günde toplam 4 bin 815 çift başvuru yaptı.
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