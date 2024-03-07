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İki Yıl Geri Ödemesiz 150 Bin TL: Evlilik Kredisine Kaç Kişinin Başvurduğu Açıklandı

İki Yıl Geri Ödemesiz 150 Bin TL: Evlilik Kredisine Kaç Kişinin Başvurduğu Açıklandı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 16:21 Son Güncelleme: 07.03.2024 - 16:22

 Yeni evlenen çiftlere sağlanacak olan evlilik kredisine 22 günlük sürede 4 bin 815 çift başvuru yaptığı açıklandı. 

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Evlilik Kredisi, 30 yaşının altında evlilik yapacak çiftlere veriliyor. İki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredide miktar ise 150 bin TL.

Evlilik Kredisi, 30 yaşının altında evlilik yapacak çiftlere veriliyor. İki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredide miktar ise 150 bin TL.

Evlilik kredisi başvurusu ilk olarak deprem bölgesinden alınıyor, ilerleyen dönemlerde ise Türkiye genelinde uygulanacak.

Evlilik kredisine başvurular 15 Şubat'tan itibaren başlamıştı. Başvurulara ilişkin ilk rakam da bugün geldi.

Evlilik kredisine başvurular 15 Şubat'tan itibaren başlamıştı. Başvurulara ilişkin ilk rakam da bugün geldi.

İHA'nın aktardığına göre, evlilik kredisine 22 günde toplam 4 bin 815 çift başvuru yaptı.

İHA'nın aktardığına göre, evlilik kredisine 22 günde toplam 4 bin 815 çift başvuru yaptı.

Şartları karşılayan çiftlere kredinin verilmeye başlanacağı tarih ise henüz belli değil.

Evlilik Kredisinde Şartlar Neler?

Evlilik Kredisinde Şartlar Neler?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak. 

  • Depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

  • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirlerin toplamının iki asgari ücretten fazla olmaması.

  • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.

  • Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etme şartı. 

  • Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması

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