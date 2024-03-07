İki Yıl Geri Ödemesiz 150 Bin TL: Evlilik Kredisine Kaç Kişinin Başvurduğu Açıklandı

Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması