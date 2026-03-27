İki Meslek Grubuna Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu: Cumhurbaşkanı İmzaladı, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2026 - 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, gümrük ve orman muhafaza memurları şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden artık ücretsiz faydalanacak. 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak bu düzenleme, belediyelere ait otobüs, metro ve tramvay gibi tüm ulaşım araçlarını kapsıyor.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce personeli sevindiren kritik karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak grupların belirlendiği düzenleme kapsamında, gümrük ve orman muhafaza memurlarına ulaşım kolaylığı sağlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla netleşen bu yeni hak sayesinde, söz konusu personel grupları görev yaptıkları illerdeki belediye ulaşım ağlarını hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

Uygulama, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası olan belediye otobüsleri, raylı sistemler, metro ve tramvay hatlarının tamamında geçerli olacak. Bugünden itibaren başlayan bu muafiyet süreci, uzun vadeli bir planlamayla 2027 yılının son gününe kadar devam edecek şekilde takvimlendirildi. Resmi Gazete'de ilan edilen bu adım, özellikle sahada aktif olarak çalışan ve kamu düzenini korumakla görevli olan muhafaza ekiplerinin ulaşım maliyetlerini sıfırlamayı hedefliyor. Kamu kaynaklarının kullanımına dair yapılan bu düzenleme, ilgili personelin mesai saatleri içinde veya dışında şehir içi hareketliliğini destekleyen sosyal bir hak olarak kayıtlara geçti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
