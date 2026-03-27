İki Meslek Grubuna Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu: Cumhurbaşkanı İmzaladı, Resmi Gazete’de Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, gümrük ve orman muhafaza memurları şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden artık ücretsiz faydalanacak. 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak bu düzenleme, belediyelere ait otobüs, metro ve tramvay gibi tüm ulaşım araçlarını kapsıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce personeli sevindiren kritik karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın