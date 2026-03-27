İki Meslek Grubuna Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu: Cumhurbaşkanı İmzaladı, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak grupların belirlendiği düzenleme kapsamında, gümrük ve orman muhafaza memurlarına ulaşım kolaylığı sağlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla netleşen bu yeni hak sayesinde, söz konusu personel grupları görev yaptıkları illerdeki belediye ulaşım ağlarını hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

Uygulama, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası olan belediye otobüsleri, raylı sistemler, metro ve tramvay hatlarının tamamında geçerli olacak. Bugünden itibaren başlayan bu muafiyet süreci, uzun vadeli bir planlamayla 2027 yılının son gününe kadar devam edecek şekilde takvimlendirildi. Resmi Gazete'de ilan edilen bu adım, özellikle sahada aktif olarak çalışan ve kamu düzenini korumakla görevli olan muhafaza ekiplerinin ulaşım maliyetlerini sıfırlamayı hedefliyor. Kamu kaynaklarının kullanımına dair yapılan bu düzenleme, ilgili personelin mesai saatleri içinde veya dışında şehir içi hareketliliğini destekleyen sosyal bir hak olarak kayıtlara geçti.