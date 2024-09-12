İdeal Kilosuna Ulaşmak İsteyenlere: Hem Sağlıklı Hem Düşük Karbonhidratlı Olan 20 Yemek Tarifi

Biber dolması, sebzelerin en sağlıklı haliyle birleştiği harika bir yemek. Fırında pişirildiğinde, biberlerin lezzeti daha da ortaya çıkar ve iç harcıyla mükemmel bir uyum sağlar.

Malzemeler:

4 adet dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates (küçük doğranmış)

Tuz, karabiber, kuru nane

Yapılışı:

1. Pirinci sıcak su ile haşlayın.

2. Soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun, ardından domates salçası ve doğranmış domatesi ekleyip birkaç dakika pişirin.

3. Haşlanmış pirinci bu karışıma ekleyip iyice karıştırın.

4. Tuz, karabiber ve kuru nane ile tatlandırın.

5. Dolmalık biberlerin içini temizleyip hazırladığınız harçla doldurun.

6. Büyük fırın kabında 180 derecede 25-30 dakika kadar pişirin.

Dolma gibi dolgun ve zengin bir yemek sonrası hafif bir tatlı eşlik edebilir.

Malzemeler:

3 adet yeşil elma

2-3 çorba kaşığı su

3 dolu çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı toz tarçın

4 tatlı kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı:

1.

İlk olarak, elmaları soyun ve dört parçaya bölün. Çekirdekli kısımlarını temizledikten sonra, elmaları ince ince dilimleyin. Dilimlerin ince olması, pişirme süresinin kısalmasını ve elmaların eşit şekilde yumuşamasını sağlayacak.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın ve elma dilimlerini hazneye güzelce yerleştirin. Üzerine 2-3 çorba kaşığı suyu gezdirin ve toz şekeri eşit şekilde elmaların üzerine serpin.

3. Ardından, tarçını da ekleyin ve hazneyi yerine yerleştirin. Isıyı 200 dereceye ayarlayın ve zamanlayıcıyı 15 dakikaya ayarlayarak pişirmeye başlayın. Bu süre sonunda elmaların yumuşacık olduğunu ve tarçınla mükemmel bir şekilde birleştiğini göreceksiniz.