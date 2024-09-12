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İdeal Kilosuna Ulaşmak İsteyenlere: Hem Sağlıklı Hem Düşük Karbonhidratlı Olan 20 Yemek Tarifi

etiket İdeal Kilosuna Ulaşmak İsteyenlere: Hem Sağlıklı Hem Düşük Karbonhidratlı Olan 20 Yemek Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 20:31

Hem lezzetli hem de sizi hedefinize bir adım daha yaklaştıracak tariflerle dolu bir liste hazırladık. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda iki farklı lezzet hazırlayabilirsiniz. Yani bir yemeğin yanına ne gider diye düşünmenize gerek yok, biz düşündük bile! 

Şimdi mutfağa girip bu lezzetlere hayat verme zamanı. Hazırsanız, başlayalım!

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1. Tavuklu Sebze Şöleni ve Fırında Baharatlı Kabak Dilimleri

1. Tavuklu Sebze Şöleni ve Fırında Baharatlı Kabak Dilimleri

Bu tarifle, sağlıklı ve düşük karbonhidratlı bir öğünü kolayca hazırlayabilirsiniz. Tavuk göğsü, kırmızı biber, havuç ve kabak gibi sebzelerle dolu bu yemek, protein ve vitamin deposu! Üstelik, bu tarifin büyük haznede kolayca pişmesi sayesinde, lezzet dolu bir tabak sizi bekliyor olacak.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

  • 1 adet küçük brokoli (çiceklerine ayrılmış)

  • 1 adet kırmızı biber (jülyen doğranmış)

  • 1 adet havuç (ince dilimlenmiş)

  • 1 adet kabak (yarım ay şeklinde dilimlenmiş)

  • 2 diş sarımsak (doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik, kırmızı biber

Yapılışı:

1. Öncelikle tavuk göğsünü zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekikle iyice harmanlayın.

2. Hazırladığınız tavukları büyük hazneye yerleştirin. Ardından kırmızı biber, havuç ve kabağı ekleyin.

3. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin ve kırmızı biberle tatlandırın.

4. 200 dereceye ayarladığınız Airfryer’da 20-25 dakika boyunca pişirin.

Tavuklu sebze şöleninize eşlik edecek mükemmel bir garnitür: Baharatlı kabak dilimleri. Hem hafif hem de son derece lezzetli!

Malzemeler:

  • 1 adet kabak (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı paprika

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabak dilimlerini zeytinyağı, paprika, kekik, tuz ve karabiberle karıştırın.

2. Küçük hazneye yerleştirin ve 200 derecede 12-15 dakika kadar pişirin.

3. Kabaklar dışı çıtır içi yumuşacık olacak.

Bu garnitür, ana yemeğinizin mükemmel bir tamamlayıcısı olacak!

2. Izgara Somon ve Peynirli Domates Dolması

2. Izgara Somon ve Peynirli Domates Dolması

Somon balığı, Omega-3 yağ asitleri açısından zengin ve düşük karbonhidratlı bir protein kaynağıdır. Izgara somon, hem pratik hem de sağlıklı bir öğün olarak ideal.

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber, biberiye

Yapılışı:

1. Somon filetolarını zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve biberiye ile marine edin.

2. Büyük hazneye yerleştirin ve 180 derecede 15-18 dakika boyunca pişirin.

Izgara somonun yanına hafif ama doyurucu peynirli domates dolması. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir kombinasyon!

Malzemeler:

  • 4 adet olgun domates

  • 100 gr beyaz peynir

  • 50 gr lor peyniri

  • 2 çorba kaşığı labne peyniri

  • 2-3 dal taze fesleğen

  • 2 çorba kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı:

1. Öncelikle, domateslerin tepe kısımlarını dikkatlice kapak şeklinde kesin ve içlerini çıkarın.

2. Bu adım, dolmanızın hem görselliğini hem de lezzetini artıracaktır. Çıkardığınız domatesleri bir tabağa ters çevirip fazla suyunu akıtmasını bekleyin.

3. Beyaz peynir, lor peyniri ve labneyi derin bir kasede güzelce karıştırın.

4. Bu üç peynirin bir araya gelişi, dolmalarınıza kremsi bir doku katacak. Ardından ince ince kıydığınız taze fesleğeni ve çekilmiş ceviz içini de karışıma ekleyin.

5. 

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesini çıkarın ve tabanını hafifçe yağlayın.

6. Hazırladığınız domatesleri hazneye yerleştirin ve ısıyı 180 dereceye ayarlayın. 15 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun.

3. Izgara Tavuk Şiş ve Közlenmiş Patlıcan Ezmesi

3. Izgara Tavuk Şiş ve Közlenmiş Patlıcan Ezmesi

Izgara tavuk şiş, düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

  • 1 adet kırmızı biber (jülyen doğranmış)

  • 1 adet yeşil biber (jülyen doğranmış)

  • 1 adet soğan (dörde bölünmüş)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini yoğurt, zeytinyağı, kırmızı biber, kekik, tuz ve karabiberle marine edin.

2. Marine işlemi tamamlandıktan sonra, tavukları şişlere dizin, aralarına biber ve soğan parçalarını yerleştirin.

3. Büyük hazneye yerleştirin ve 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

Izgara tavuk şişinize mükemmel bir eşlikçi: Közlenmiş patlıcan ezmesi. Doyurucu ve lezzetli bu garnitür, tavukla harika bir ikili oluşturacak.

Malzemeler:

  • 2 adet patlıcan

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

1. Patlıcanları küçük haznede 200 derece sıcaklıkta 20 dakika boyunca közleyin. 

2. Közlenmiş patlıcanları soyun, bir kaba alın ve ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyin. İyice karıştırın.

4. Tavuk Pirzola (Zeytinli Domates Soslu) ve Fırında Kabak Spagetti

4. Tavuk Pirzola (Zeytinli Domates Soslu) ve Fırında Kabak Spagetti

Tavuk pirzola, sofraların vazgeçilmezi! Hele bir de üzerine zeytinli domates sosu eklenince, bu lezzet bambaşka bir boyuta taşınıyor. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu nefis yemeği hazırlamak hem çok kolay hem de zamandan tasarruf sağlıyor. İşte, tadına doyum olmayacak bir tarif!

Malzemeler:

  • 8 adet tavuk pirzola

  • 1’er çay kaşığı kekik, tuz, kırmızı toz biber

  • 1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

Sos için:

  • 4 adet domates

  • 2 çorba kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı: 

1. İlk adımda, tavuk pirzolalarınızı lezzetlendirmek için bir karışım hazırlayın.

2. Kekik, tuz, kırmızı toz biber ve sıvı yağı bir kapta karıştırın.

3. Tavuk pirzolalarınızı bu baharatlı karışıma güzelce bulayın. Bu karışım, pirzolalarınıza harika bir aroma katacak ve dışının güzelce kızarmasını sağlayacak.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın ve pirzolaları pişirme sepetine yerleştirin. 

5. Isıyı 200 dereceye ayarlayın ve pişirme süresini 25 dakika olarak belirleyin.

6. 15. dakikada sepeti çıkarıp pirzolaları çevirin ki her iki tarafı da eşit şekilde pişsin.

7. Tavuklar pişerken, sosunuzu hazırlamaya başlayın. Domatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın.

8. Bir tencereye zeytinyağını ekleyip dilimlenmiş sarımsakları hafifçe kavurun.

9. Ardından doğradığınız domatesleri ekleyin ve sos kıvamına gelene kadar pişirin.

10. Sosun son aşamasında dilimlenmiş siyah zeytinleri, tuzu, kekiği ve karabiberi ekleyin. Bir taşım daha kaynatarak sosu lezzetlendirin.

Tavuk pirzolaya eşlik edecek sağlıklı ve düşük karbonhidratlı bir alternatif: Kabak spagetti. Hem hafif hem de besleyici!

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (spiralize edilerek spagetti şekline getirilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (doğranmış)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

1. Kabak spagettisini zeytinyağı ve sarımsakla harmanlayın.

2. Küçük haznede 180 derecede 10-12 dakika kadar pişirin.

Bu sağlıklı ve düşük karbonhidratlı tariflerle hem lezzetli hem de doyurucu öğünler hazırlayabilirsiniz. Çift hazneli Airfryer sayesinde, aynı anda iki farklı yemeği kolayca hazırlayarak mutfakta zaman kazanabilirsiniz.

5. Fırında Biber Dolması ve Tarçınlı Elma Tatlısı

5. Fırında Biber Dolması ve Tarçınlı Elma Tatlısı

Biber dolması, sebzelerin en sağlıklı haliyle birleştiği harika bir yemek. Fırında pişirildiğinde, biberlerin lezzeti daha da ortaya çıkar ve iç harcıyla mükemmel bir uyum sağlar.

Malzemeler:

4 adet dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates (küçük doğranmış)

Tuz, karabiber, kuru nane

Yapılışı: 

1. Pirinci sıcak su ile haşlayın.

2. Soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun, ardından domates salçası ve doğranmış domatesi ekleyip birkaç dakika pişirin.

3. Haşlanmış pirinci bu karışıma ekleyip iyice karıştırın.

4. Tuz, karabiber ve kuru nane ile tatlandırın.

5. Dolmalık biberlerin içini temizleyip hazırladığınız harçla doldurun.

6. Büyük fırın kabında 180 derecede 25-30 dakika kadar pişirin.

Dolma gibi dolgun ve zengin bir yemek sonrası hafif bir tatlı eşlik edebilir.

Malzemeler:

  • 3 adet yeşil elma

  • 2-3 çorba kaşığı su

  • 3 dolu çorba kaşığı toz şeker

  • 1 çorba kaşığı toz tarçın

  • 4 tatlı kaşığı çekilmiş ceviz içi

Yapılışı:

1. 

İlk olarak, elmaları soyun ve dört parçaya bölün. Çekirdekli kısımlarını temizledikten sonra, elmaları ince ince dilimleyin. Dilimlerin ince olması, pişirme süresinin kısalmasını ve elmaların eşit şekilde yumuşamasını sağlayacak.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın ve elma dilimlerini hazneye güzelce yerleştirin. Üzerine 2-3 çorba kaşığı suyu gezdirin ve toz şekeri eşit şekilde elmaların üzerine serpin.

3. Ardından, tarçını da ekleyin ve hazneyi yerine yerleştirin. Isıyı 200 dereceye ayarlayın ve zamanlayıcıyı 15 dakikaya ayarlayarak pişirmeye başlayın. Bu süre sonunda elmaların yumuşacık olduğunu ve tarçınla mükemmel bir şekilde birleştiğini göreceksiniz.

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6. Zeytinyağlı Enginar & Domates Soslu Köfte

6. Zeytinyağlı Enginar & Domates Soslu Köfte

Zeytinyağlı enginar, özellikle yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı bir yemek olarak tercih edilir. Sağlıklı, besleyici ve düşük karbonhidratlı olması da cabası!

Malzemeler:

  • 4 adet enginar

  • 1 adet havuç (küp doğranmış)

  • 1 adet patates (küp doğranmış)

  • 1 su bardağı bezelye

  • 1/2 limon suyu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı: 

1. Enginarları limonlu suda bekletin.

2. Havuç, patates ve bezelyeleri zeytinyağında hafifçe soteleyin.

3. Ardından enginarları büyük hazneye yerleştirin ve içlerini bu sebzelerle doldurun. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin.

4. 180 derecede 25-30 dakika pişirin.

Enginarın yanında lezzetli ve doyurucu bir ek yemek olarak domates soslu köfte harika bir tercih.

Malzemeler:

  • 300 gr kıyma

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 dilim ekmek içi (ıslatılıp ufalanmış)

  • 1 adet yumurta

  • Tuz, karabiber, kimyon

Domates Sosu İçin:

  • 2 adet domates (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

1. Köfte malzemelerini bir kapta iyice yoğurun. 

2. Küçük yuvarlak köfteler yapıp, yağlı kağıt serilmiş küçük hazneye yerleştirin. 200 derecede 15 dakika pişirin.

3.  Aynı anda, domates sosunu hazırlamak için zeytinyağında sarımsağı hafifçe soteleyin, ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Pişen köfteleri bu sosla buluşturun ve birkaç dakika daha pişirin.

7. Somon ve Fırınlanmış Sebzeler

7. Somon ve Fırınlanmış Sebzeler

Somon, omega-3 yağ asitleri açısından zengin, sağlıklı ve lezzetli bir balıktır. Airfryer'da pişirildiğinde içi yumuşacık, dışı hafif çıtır bir doku kazanır.

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber, taze kekik

Yapılışı: 

1. Somon filetoları bir kaba alın ve üzerine zeytinyağı, doğranmış sarımsak, limon suyu, tuz, karabiber ve taze kekik ekleyin. 

2. Filetoları bu karışıma bulayıp 10 dakika marine edin. Ardından somonları büyük hazneye yerleştirin ve 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

3. Somonların dışı altın rengini alıp içi yumuşacık olduğunda servise hazır hale gelecektir. 

Somonun yanına hem besleyici hem de lezzetli bir eşlikçi arıyorsanız, fırınlanmış sebzeler mükemmel bir seçim. Renkli, vitamin dolu bu sebzeler somonla harika bir uyum sağlayacak.

Malzemeler:

  • 1 adet kırmızı biber (küp doğranmış)

  • 1 adet kabak (dilimlenmiş)

  • 1 adet havuç (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, taze biberiye

Yapılışı: 

1. Sebzeleri bir kaba alın ve üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve taze biberiye ekleyin. 

2. Tüm sebzeleri iyice karıştırın ve küçük hazneye yerleştirin. 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Sebzeler hafifçe karamelize olacak ve somonun yanında muhteşem bir eşlikçi haline gelecek.

8. Hindi Göğsü ve Tatlı Patates Püresi

8. Hindi Göğsü ve Tatlı Patates Püresi

Hindi göğsü, protein açısından zengin, yağsız ve düşük karbonhidratlı bir seçenektir. İyi marine edildiğinde ve yavaşça pişirildiğinde son derece lezzetli olur.

Malzemeler:

  • 2 dilim hindi göğsü

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü bir kaba alın, üzerine yoğurt, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, hardal, tuz, karabiber ve kekik ekleyin. 

2. İyice karıştırarak hindiyi bu marinata bulayın ve buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

3. Ardından hindi göğüslerini büyük hazneye yerleştirin ve 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Hindinin yanında lezzetli ve besleyici bir eşlikçi olarak tatlı patates püresi mükemmel bir seçim. Bu püre, yumuşak dokusu ve hafif tatlı aromasıyla hindiyi tamamlayacak.

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/4 su bardağı süt

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

1. Tatlı patatesleri soyup küçük parçalar halinde doğrayın.

2. Küçük hazneye yerleştirip 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin.

3. Pişen patatesleri bir kaba alın, üzerine tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.

4. Bu kremamsı ve lezzetli püre, hindi göğsü ile birlikte sunulduğunda nefis bir uyum sağlayacak.

9. Kabak Mücver ve Acılı Karides

9. Kabak Mücver ve Acılı Karides

Kabak mücver, hem sağlıklı hem de düşük karbonhidratlı bir atıştırmalık veya ana yemek olarak tercih edilebilir. 

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

  • 2 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 2 dal taze soğan (ince doğranmış)

  • 1/2 demet dereotu (ince doğranmış)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

1. Rendelenmiş kabakları ve havuçları bir kaba alın, üzerine yumurta, tam buğday unu, taze soğan, dereotu, tuz ve karabiber ekleyin. 

2. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serilmiş büyük hazneye ince bir tabaka halinde yayın.

3. 180 derecede 20-25 dakika pişirin. Mücverleriniz altın rengi alacak ve çıtır çıtır olacak.

Deniz ürünlerini sevenler için acılı karides tarifi, tam bir lezzet şöleni sunuyor.

Malzemeler:

  • 4 adet taze jumbo karides

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Baharatların karideslerle mükemmel bir uyum yakalaması için, pul biber, tuz, kırmızı toz biber ve karabiberi bir kapta karıştırın. 

2. Taze jumbo karidesleri bu baharatlı karışıma ekleyin ve her bir karidesin iyice kaplanmasını sağlayın. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın ve baharatlarla harmanlanmış karidesleri pişirme sepetine yerleştirin.

4. Isıyı 180 dereceye ayarlayın ve pişirme süresini 12 dakika olarak belirleyin. Beşinci dakikada sepeti hafifçe sallayarak karideslerin her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Afiyet olsun!

10. Çipura Izgara ve Sebzeli Köfte

10. Çipura Izgara ve Sebzeli Köfte

Deniz ürünleri tutkunlarının vazgeçilmezi olan çipura, Philips Çift Hazneli Airfryer ile mükemmel bir şekilde hazırlanıyor. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan bu çipura tarifi, lezzetli bir ana yemek arayanlar için ideal.

Malzemeler:

  • 2 adet temizlenmiş çipura (200 gramlık)

  • 1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 adet defne yaprağı

  • Bir fiske tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Çipuraların üzerine bıçağın ucuyla uzunlamasına ince kesikler atın. Bu kesikler, balığın iç kısmının da güzelce pişmesini sağlayacak.

2. Ardından, balıkların içini ve dışını zeytinyağı ile güzelce yağlayın, hafifçe tuz ve karabiber serpin. Her bir balığın solungaç kısmına birer defne yaprağı yerleştirerek aromatik bir tat elde edin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın ve balıkları pişirme sepetine yerleştirin. Isıyı 180 dereceye ayarlayın ve pişirme süresini 15 dakika olarak belirleyin. Kısa sürede, dışı güzelce kızarmış, içi sulu ve lezzetli çipuralarınız hazır olacak.

Sebzeli köfte, hem lezzetli hem de besleyici bir öğün arayanlar için harika bir tercih!

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kapya biber (kırmızı salçalık biber)

  • 1 adet patates

  • 1 küçük kuru soğan

  • 250 gr köftelik kıyma

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 yumurta

  • 2 çorba kaşığı galeta unu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 fiske karabiber

Yapılışı:

1. İlk olarak, kabak, havuç, kapya biber, patates ve kuru soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyin veya doğrayıcıdan geçirerek küçük parçalara ayırın.

2. Sebzeleri bir kaba alın ve üzerine kıymayı, ince doğranmış maydanozu, yumurtayı, galeta ununu, tuzu ve karabiberi ekleyin.

3. üm malzemeleri iyice yoğurarak homojen bir karışım elde edin. Karışımdan küçük parçalar alıp avuç içinde yuvarlayarak top şeklinde minik köfteler oluşturun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın. Pişirme sepetini bir fırça yardımıyla hafifçe yağlayın ve hazırladığınız köfteleri sepetin içine yerleştirin.

5. Isıyı 180 dereceye ayarlayın ve pişirme süresini 20 dakika olarak belirleyin. 10. dakikada sepeti çekip köfteleri çevirin, böylece her iki tarafı da eşit şekilde pişmiş olur.

Afiyet olsun!

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