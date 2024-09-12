İdeal Kilosuna Ulaşmak İsteyenlere: Hem Sağlıklı Hem Düşük Karbonhidratlı Olan 20 Yemek Tarifi
İdeal Kilosuna Ulaşmak İsteyenlere: Hem Sağlıklı Hem Düşük Karbonhidratlı Olan 20 Yemek Tarifi
Hem lezzetli hem de sizi hedefinize bir adım daha yaklaştıracak tariflerle dolu bir liste hazırladık. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda iki farklı lezzet hazırlayabilirsiniz. Yani bir yemeğin yanına ne gider diye düşünmenize gerek yok, biz düşündük bile!
Şimdi mutfağa girip bu lezzetlere hayat verme zamanı. Hazırsanız, başlayalım!
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1. Tavuklu Sebze Şöleni ve Fırında Baharatlı Kabak Dilimleri
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2. Izgara Somon ve Peynirli Domates Dolması
3. Izgara Tavuk Şiş ve Közlenmiş Patlıcan Ezmesi
4. Tavuk Pirzola (Zeytinli Domates Soslu) ve Fırında Kabak Spagetti
5. Fırında Biber Dolması ve Tarçınlı Elma Tatlısı
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