İddialar Hüseyin Yücel'i Sinirlendirdi: Beşiktaş İkinci Başkanı'ndan Maccabi Tel Aviv Çıkışı!
İddialar Hüseyin Yücel'i Sinirlendirdi: Beşiktaş İkinci Başkanı'ndan Maccabi Tel Aviv Çıkışı!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu eleyerek lig aşamasına katılma hakkı kazanmıştı.
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Siyah-beyazlıların turnuvadaki rakipleri de cuma günü gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmişti.
Temsilcimizin kendi evinde Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao'yu ağırlayacağı ve Ajax, Lyon, Bodo Glimt, Twente deplasmanlarına gideceği açıklanmıştı.
Eşlemeler sonrası ise İsrail basınından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.
Tel Aviv’in Beşiktaş maçını tarafsız sahada oynamak istediği belirtilmişti.
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Bunun nedeni olarak da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrası Türkiye’de İsrail’e karşı artan tepkiler ve güvenlik öne çıkarılmıştı.
Tivibuspor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme gelen haberlere dair şunları söyledi:
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