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İddialar Hüseyin Yücel'i Sinirlendirdi: Beşiktaş İkinci Başkanı'ndan Maccabi Tel Aviv Çıkışı!

İddialar Hüseyin Yücel'i Sinirlendirdi: Beşiktaş İkinci Başkanı'ndan Maccabi Tel Aviv Çıkışı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 14:58

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'a gelmek istememesi hakkındaki iddialara sert çıktı. Yücel, 'Çok çekiniyorlarsa turnuvadan çekilsinler' dedi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu eleyerek lig aşamasına katılma hakkı kazanmıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu eleyerek lig aşamasına katılma hakkı kazanmıştı.

Siyah-beyazlıların turnuvadaki rakipleri de cuma günü gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmişti.

Siyah-beyazlıların turnuvadaki rakipleri de cuma günü gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmişti.

Temsilcimizin kendi evinde Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao'yu ağırlayacağı ve Ajax, Lyon, Bodo Glimt, Twente deplasmanlarına gideceği açıklanmıştı.

Temsilcimizin kendi evinde Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao'yu ağırlayacağı ve Ajax, Lyon, Bodo Glimt, Twente deplasmanlarına gideceği açıklanmıştı.

Eşlemeler sonrası ise İsrail basınından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

Eşlemeler sonrası ise İsrail basınından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

Tel Aviv’in Beşiktaş maçını tarafsız sahada oynamak istediği belirtilmişti.

Tel Aviv’in Beşiktaş maçını tarafsız sahada oynamak istediği belirtilmişti.
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Bunun nedeni olarak da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrası Türkiye’de İsrail’e karşı artan tepkiler ve güvenlik öne çıkarılmıştı.

Bunun nedeni olarak da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrası Türkiye’de İsrail’e karşı artan tepkiler ve güvenlik öne çıkarılmıştı.

Tivibuspor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme gelen haberlere dair şunları söyledi:

Tivibuspor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme gelen haberlere dair şunları söyledi:

'İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler.'

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