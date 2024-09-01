İddialar Hüseyin Yücel'i Sinirlendirdi: Beşiktaş İkinci Başkanı'ndan Maccabi Tel Aviv Çıkışı!

'İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler.'