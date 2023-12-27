İddialar Büyüyor: Mads Mikkelsen Marvel Sinematik Evreni'ne Yeni Bir Karakterle mi Katılıyor?

Mads Mikkelsen'ın Marvel Sinematik Evreni'nde yeni bir karakter olarak yer alacağına dair söylentiler gittikçe artıyor. Bu iddialar sinema dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Mikkelsen'ın dahil olacağı karakterin kim olacağı ise merak konusu.

Detaylar...