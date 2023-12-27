İddialar Büyüyor: Mads Mikkelsen Marvel Sinematik Evreni'ne Yeni Bir Karakterle mi Katılıyor?
İddialar Büyüyor: Mads Mikkelsen Marvel Sinematik Evreni'ne Yeni Bir Karakterle mi Katılıyor?
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Mads Mikkelsen'ın Marvel Sinematik Evreni'nde yeni bir karakter olarak yer alacağına dair söylentiler gittikçe artıyor. Bu iddialar sinema dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Mikkelsen'ın dahil olacağı karakterin kim olacağı ise merak konusu.
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"Doctor Strange" filminin başarılı oyuncusu Mads Mikkelsen'in Marvel Sinematik Evreni'ne muhtemelen daha kritik bir rolle dönüş yapmayı planladığı iddia ediliyor.
Marvel'ın ilk Doctor Strange yapımında büyü ustası Kaecilius rolüyle karşımıza çıkan Mikkelsen, performansıyla göz doldurmuştu.
Bu Danimarkalı aktör ayrıca "Loki" dizisinin birinci sezon finalinde sesiyle kısa bir süreliğine de olsa izleyicilerle buluşmuştu.
Bu performanslarından sonra Mikkelsen'in Marvel Sinematik Evreni'ne ne zaman geri döneceği konusu izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.
Son günlerde Mikkelsen'in MCU'ya Kaecilius rolünden başka bir rol ile geri döneceği iddia ediliyor.
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İnternetin güvenilir haber kaynaklarından Daniel Richtman'ın belirttiğine göre Mikkelsen, Disney ve Marvel Studios ile henüz kim olduğu belirsiz yeni bir karakterle MCU'ya dahil olmak üzere görüşmeler gerçekleştiriyor.
Mikkelsen'ın esrarengiz yeni rolünün Marvel Sinematik Evreni'nin yeni ve büyük düşmanı Doktor Doom olabileceği de yine söylentiler arasında.
Sizce Mikkelsen hangi karakter ile geri dönüş yapacak? Yorumlarda buluşalım!
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