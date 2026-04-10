İcra Süreci Başlatılacak! Kredi Kartı Kullananlara 90 Gün Süre: Kredi Kartı Yapılandırmasını Unutmayın!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 08:55

Türkiye genelinde artan yaşam maliyetleri kredi kartı kullanımını zirveye taşırken, borcunu ödemekte zorlananlar için kritik bir viraja girildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sunulan yapılandırma fırsatında son başvuru tarihi yaklaşırken, uzmanlar yasal takip ve icra tehlikesine karşı vatandaşları uyarıyor. İşte kredi kartı borçlarını disipline etmek isteyenlerin 29 Nisan’a kadar izlemesi gereken yol haritası.

Türkiye'de son dönemde ekonomik dengelerin değişmesi ve alım gücünün gerilemesi, pek çok vatandaşı harcamalarında kredi kartına yönlendirmiş durumda.

Ancak kart kullanımındaki bu hızlı artış, beraberinde ciddi bir ödeme krizini de getirdi. Finans uzmanları, kart borcunun asgari tutarını bile ödeyemeyen kullanıcılar için tehlike çanlarının çaldığını belirtiyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre, üst üste üç ay boyunca ödeme yapmayan müşteriler için bankalar doğrudan yasal takip sürecini başlatıyor. Bu durum, borçluların sadece banka hesaplarına kısıtlama getirmekle kalmıyor, aynı zamanda icra dosyalarının açılmasına da zemin hazırlıyor.

Birinci Ay (Hatırlatma Dönemi): Ödemenin gecikmesiyle birlikte bankalar SMS ve telefonla bilgilendirme yapıyor. Bu aşamada gecikme faizi uygulanmaya başlıyor. 

İkinci Ay (İdari Takip): Borcun ödenmemesi halinde faiz yükü artıyor. Bankalar idari takip başlatarak borcun tamamının ödenmesini talep edebiliyor. 

Üçüncü Ay (Yasal Takip ve İcra): 90 günün dolmasıyla dosya hukuk birimlerine devrediliyor. Avukatlar aracılığıyla icra süreci başlatılırken, kişinin kredi notu en düşük seviyeye geriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) güncel verileri, gecikmeye düşen borç miktarındaki yükselişin alarm verici seviyelere ulaştığını kanıtlıyor.

Borçların ödenememesi durumu, bireylerin finansal geçmişinde 'kara liste' olarak tabir edilen riskli gruba dahil olmalarına neden oluyor. Bu listeye giren bir kişinin kredi notu hızla dibe vururken, önümüzdeki yıllarda konut, araç veya ihtiyaç kredisi alması neredeyse imkansız hale geliyor. Dolayısıyla bugün ödenmeyen küçük bir borç, gelecekteki tüm finansal planların önünde büyük bir engel olarak kalıyor.

Finansal sıkışıklık yaşayanlar için sunulan son çıkış kapısı olan borç yapılandırma düzenlemesinde ise zaman daralıyor. Borçlarını daha uygun şartlarda ve taksitlerle ödemek isteyen vatandaşların, 29 Nisan mesai bitimine kadar ilgili bankalara resmi başvurularını iletmeleri şart. Uzmanlar, son günlerde yaşanabilecek sistem yoğunluklarını ve olası aksaklıkları hatırlatarak, işlemlerin son ana bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Belirlenen bu tarihe kadar adım atmayanlar, sunulan ödeme kolaylıklarından mahrum kalarak doğrudan avukatlık ve icra süreçleriyle muhatap olmak zorunda kalacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
