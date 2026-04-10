İcra Süreci Başlatılacak! Kredi Kartı Kullananlara 90 Gün Süre: Kredi Kartı Yapılandırmasını Unutmayın!

Ancak kart kullanımındaki bu hızlı artış, beraberinde ciddi bir ödeme krizini de getirdi. Finans uzmanları, kart borcunun asgari tutarını bile ödeyemeyen kullanıcılar için tehlike çanlarının çaldığını belirtiyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre, üst üste üç ay boyunca ödeme yapmayan müşteriler için bankalar doğrudan yasal takip sürecini başlatıyor. Bu durum, borçluların sadece banka hesaplarına kısıtlama getirmekle kalmıyor, aynı zamanda icra dosyalarının açılmasına da zemin hazırlıyor.

Birinci Ay (Hatırlatma Dönemi): Ödemenin gecikmesiyle birlikte bankalar SMS ve telefonla bilgilendirme yapıyor. Bu aşamada gecikme faizi uygulanmaya başlıyor.

İkinci Ay (İdari Takip): Borcun ödenmemesi halinde faiz yükü artıyor. Bankalar idari takip başlatarak borcun tamamının ödenmesini talep edebiliyor.

Üçüncü Ay (Yasal Takip ve İcra): 90 günün dolmasıyla dosya hukuk birimlerine devrediliyor. Avukatlar aracılığıyla icra süreci başlatılırken, kişinin kredi notu en düşük seviyeye geriliyor.