İçişleri Bakanlığı Paylaştı: 2024’ün En Popüler Bebek İsimleri Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı Paylaştı: 2024’ün En Popüler Bebek İsimleri Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümü, 2024 doğum verilerini açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 2024'te 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirtti. Geçen sene 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. 2024'ün en popüler kız bebek ismi ise Defne oldu. Tam 7 bin 661 bebeğe Defne adı verildi. Erkek bebeklerine ise en çok verilen isim Alparslan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024’ün doğum istatistikleri belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, verileri X hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen sene 937 bin 369 bebek dünyaya geldi.
2024’ün en popüler isimleri belli oldu.
Erkek bebeklere en çok Alparslan adı verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın