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İçişleri Bakanlığı Paylaştı: 2024’ün En Popüler Bebek İsimleri Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı Paylaştı: 2024’ün En Popüler Bebek İsimleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 13:25

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümü, 2024 doğum verilerini açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 2024'te 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirtti. Geçen sene 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. 2024'ün en popüler kız bebek ismi ise Defne oldu. Tam 7 bin 661 bebeğe Defne adı verildi. Erkek bebeklerine ise en çok verilen isim Alparslan oldu.

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2024’ün doğum istatistikleri belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, verileri X hesabından paylaştı.

2024’ün doğum istatistikleri belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, verileri X hesabından paylaştı.
twitter.com

Geçen sene 937 bin 369 bebek dünyaya geldi.

Geçen sene 937 bin 369 bebek dünyaya geldi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğumu gerçekleşti.

2024’ün en popüler isimleri belli oldu.

2024’ün en popüler isimleri belli oldu.

Verilere göre kız bebeklere en çok Defne ismi verildi. Defne ismi 7 bin 661 bebeğim konuldu. 

Asel ise ikinci sırada yer aldı. 7 bin 554 bebeğe Asel ismi verilirken 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya, 4 bin 838 bebeğe Gökçe isi konuldu.

Erkek bebeklere en çok Alparslan adı verildi.

Erkek bebeklere en çok Alparslan adı verildi.

Alparslan ismi 8 bin 304 bebeğe verildi. Bebeklerden 5 bin 796’sına Göktuğ, 5 bin 34’üne Yusuf, 4 bin 878’ine Metehan, 4 bin 349’una Ömer Asaf ismi konuldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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