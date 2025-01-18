İçişleri Bakanlığı Paylaştı: 2024’ün En Popüler Bebek İsimleri Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümü, 2024 doğum verilerini açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 2024'te 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirtti. Geçen sene 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. 2024'ün en popüler kız bebek ismi ise Defne oldu. Tam 7 bin 661 bebeğe Defne adı verildi. Erkek bebeklerine ise en çok verilen isim Alparslan oldu.