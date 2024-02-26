İçinizdeki Melodiyi Ortaya Çıkaracak 13 Naïka Şarkısı
İçinizdeki Melodiyi Ortaya Çıkaracak 13 Naïka Şarkısı
Naïka dinledikten sonra asla bırakamayacağınız, dinledikçe aşık olacağınız bir şarkıcı! Ve bu da onun en keyifli şarkılarından oluşan kulağınızın pasını silecek bir liste, hazırsanız başlıyoruz!
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1. Ma Chérie
2. Belle, Belle!
3. 1+1
4. Deja Vu
5. Oh Mama
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6. Burn Slow
7. For Gerard
8. H2O
9. M&M's for Breakfast
10. Sauce
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11. LMALY
12. Vultures
13. Head in the Clouds
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