Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İçinizdeki Melodiyi Ortaya Çıkaracak 13 Naïka Şarkısı

etiket İçinizdeki Melodiyi Ortaya Çıkaracak 13 Naïka Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 22:01

Naïka dinledikten sonra asla bırakamayacağınız, dinledikçe aşık olacağınız bir şarkıcı! Ve bu da onun en keyifli şarkılarından oluşan kulağınızın pasını silecek bir liste, hazırsanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Ma Chérie

2. Belle, Belle!

3. 1+1

4. Deja Vu

5. Oh Mama

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Burn Slow

7. For Gerard

8. H2O

9. M&M's for Breakfast

10. Sauce

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. LMALY

12. Vultures

13. Head in the Clouds

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?