İçinizdeki Duyguları Gün Yüzüne Çıkartacak 13 Yellow Days Parçası

Kabul edelim bu dünyada Yellow Days diye bir gerçek var... Öyle ki dinlediğiniz anda içinizdeki duygular, düşünceler bir anda dışarıya çıkacak. Sizi anlayan, ruh halinizi yansıtan en iyi Yellow Days parçaları ile eşsiz bir yolculuğa hazırsanız, hadi başlayalım!