Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İçinizdeki Duyguları Gün Yüzüne Çıkartacak 13 Yellow Days Parçası

etiket İçinizdeki Duyguları Gün Yüzüne Çıkartacak 13 Yellow Days Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 22:27

Kabul edelim bu dünyada Yellow Days diye bir gerçek var... Öyle ki dinlediğiniz anda içinizdeki duygular, düşünceler bir anda dışarıya çıkacak. Sizi anlayan, ruh halinizi yansıtan en iyi Yellow Days parçaları ile eşsiz bir yolculuğa hazırsanız, hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. A Little While

2. How Can I Love You?

3. Gap in the Clouds

4. Your Hand Holding Mine

5. Belong Together

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Way Things Change

7. The Curse

8. Finer Things In Life

9. When Morning Comes

10. You're So Cool

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. That Easy

12. At My House

13. A Soul Man

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın