İçinizdeki Duyguları Gün Yüzüne Çıkartacak 13 Yellow Days Parçası
İçinizdeki Duyguları Gün Yüzüne Çıkartacak 13 Yellow Days Parçası
Kabul edelim bu dünyada Yellow Days diye bir gerçek var... Öyle ki dinlediğiniz anda içinizdeki duygular, düşünceler bir anda dışarıya çıkacak. Sizi anlayan, ruh halinizi yansıtan en iyi Yellow Days parçaları ile eşsiz bir yolculuğa hazırsanız, hadi başlayalım!
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1. A Little While
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2. How Can I Love You?
3. Gap in the Clouds
4. Your Hand Holding Mine
5. Belong Together
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6. The Way Things Change
7. The Curse
8. Finer Things In Life
9. When Morning Comes
10. You're So Cool
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