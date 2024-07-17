İçinizdeki Çocuğu Dışarıya Çıkaracak Bir Grup: Between Friends
İçinizdeki Çocuğu Dışarıya Çıkaracak Bir Grup: Between Friends
Brandon ve Savannah Hudson kardeşlerden amerikalı grup Between Friends ile tanışın! Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız şimdi kendinizi Between Friends'in eğlenceli notalarına bırakın.
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1. Affection
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2. Bruise
3. More
4. Smiley
5. Eyes on my baby
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6. Self destruct
7. What’s up
8. iloveyou
9. Orange juice
10. Blushing!
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