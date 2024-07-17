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İçinizdeki Çocuğu Dışarıya Çıkaracak Bir Grup: Between Friends

etiket İçinizdeki Çocuğu Dışarıya Çıkaracak Bir Grup: Between Friends

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 16:16

Brandon ve Savannah Hudson kardeşlerden amerikalı grup Between Friends ile tanışın! Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız şimdi kendinizi Between Friends'in eğlenceli notalarına bırakın.

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1. Affection

2. Bruise

3. More

4. Smiley

5. Eyes on my baby

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6. Self destruct

7. What’s up

8. iloveyou

9. Orange juice

10. Blushing!

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11. Drive over me

12. Really good cry

13. Stalker

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