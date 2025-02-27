İçinizdeki Cıvıl Cıvıl Sevgiyi Dışarıya Vuracak 12 Nessi Gomes Parçası
İçinizdeki Cıvıl Cıvıl Sevgiyi Dışarıya Vuracak 12 Nessi Gomes Parçası
14 Şubat'ta şöyle sevgi dolmaya ne dersiniz? İçinizdeki kelebekleri dışarı çıkartacak, cıvıl cıvıl neşe saçmanızı sağlayacak Nessi Gomes parçaları ile coşku dolu bir kutlama yapabilir, aşk kelebeği olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey müziğin sesini biraz açmak!
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2. Novo Amanhecer
3. As You Will
4. These Walls
5. Song of the Stars
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6. Falling Birds
7. The Valley Below
8. Diamond & Demons
9. Long Way Home
10. Morning Mirrors
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11. Anaconda
12. My Love Is Real
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