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İçinizde Bir Yerlere Dokunacak 13 Michael Seyer Parçası

etiket İçinizde Bir Yerlere Dokunacak 13 Michael Seyer Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 16:31

Alternatif müzikte kendi tarzıyla fark yaratan bir isim: Michael Seyer! Öyle ki dinledikçe daha fazla şarkısını listenize eklemeyecek isteyecek ve dinlemelere asla doyamayacaksınız. Kulaklıklarınızı taktıysanız hadi keşfedelim!

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1. Lucky Love

2. Pretty Girls

3. Sonata for a Bad Ghost

4. I Can't Dance

5. Waiting for You

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6. I Feel Best When I'm Alone

7. Love Is Just a Memory

8. Father

9. The Recluse

10. Breakfast in Bed

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11. Do you feel like a ghost?

12. Angel

13. Masochist

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