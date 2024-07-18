İçinizde Bir Yerlere Dokunacak 13 Michael Seyer Parçası
İçinizde Bir Yerlere Dokunacak 13 Michael Seyer Parçası
Alternatif müzikte kendi tarzıyla fark yaratan bir isim: Michael Seyer! Öyle ki dinledikçe daha fazla şarkısını listenize eklemeyecek isteyecek ve dinlemelere asla doyamayacaksınız. Kulaklıklarınızı taktıysanız hadi keşfedelim!
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1. Lucky Love
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2. Pretty Girls
3. Sonata for a Bad Ghost
4. I Can't Dance
5. Waiting for You
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6. I Feel Best When I'm Alone
7. Love Is Just a Memory
8. Father
9. The Recluse
10. Breakfast in Bed
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