İçindeki Güçlü Sesi Ortaya Çıkartıp Yüzyılın Gazını Verecek 12 Danit Parçası
İçindeki Güçlü Sesi Ortaya Çıkartıp Yüzyılın Gazını Verecek 12 Danit Parçası
Danit ve onun kendine ait melodileri ile keyif dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İçinizdeki o sesi ortaya çıkartırken gerçekten de size o gazı verecek birbirinden keyifli parçaları keşfedelim. Müziğin sesini açın, başlıyoruz!
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1. Naturaleza
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2. Guacamayo
3. Cuatro Vientos
4. Presencia
5. Naturaleza
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6. Q’antataita
7. Tierra
8. Lunita
9. Amanecer
10. Heartbeat
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11. Pajaro
12. Naturaleza
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