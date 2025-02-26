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İçindeki Güçlü Sesi Ortaya Çıkartıp Yüzyılın Gazını Verecek 12 Danit Parçası

etiket İçindeki Güçlü Sesi Ortaya Çıkartıp Yüzyılın Gazını Verecek 12 Danit Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 23:13

Danit ve onun kendine ait melodileri ile keyif dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İçinizdeki o sesi ortaya çıkartırken gerçekten de size o gazı verecek birbirinden keyifli parçaları keşfedelim. Müziğin sesini açın, başlıyoruz!

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1. Naturaleza

2. Guacamayo

3. Cuatro Vientos

4. Presencia

5. Naturaleza

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6. Q’antataita

7. Tierra

8. Lunita

9. Amanecer

10. Heartbeat

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11. Pajaro

12. Naturaleza

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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