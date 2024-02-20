İçimizden Biri Kalben'in Size Tanıdık Bir Hissi Hatırlatacak 14 Şarkısı
İçimizden Biri Kalben'in Size Tanıdık Bir Hissi Hatırlatacak 14 Şarkısı
Tıpkı ismi gibi dinlediğimizde içimizde sımsıcak bir his bırakan Kalben'in müziği kesinlikle bulunduğu alanın en iyilerinden! Kalben'in en sevilen şarkılarını da sizin için derledik.
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1. Kalben - Yara
2. Kalben - Sadece
3. Kalben - Haydi Söyle
4. Kalben - Düşünürüm
5. Çünkü Başka Sen Yok
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6. Kalben - Kalp Hanım
7. Kalben - Saçlar
8. Kalben - Rüzgar (Sonsuza Kadar)
9. Eski Dünyanın Yangını
10. Leyla'nın İzleri
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11. Kalben - Doya Doya
12. İnsanlar
13. Kalben - Ben Her Zaman Sana Aşıktım (Sonsuza Kadar)
14. Sakin Ol Evladım
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