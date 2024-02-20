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İçimizden Biri Kalben'in Size Tanıdık Bir Hissi Hatırlatacak 14 Şarkısı

etiket İçimizden Biri Kalben'in Size Tanıdık Bir Hissi Hatırlatacak 14 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 12:01

Tıpkı ismi gibi dinlediğimizde içimizde sımsıcak bir his bırakan Kalben'in müziği kesinlikle bulunduğu alanın en iyilerinden! Kalben'in en sevilen şarkılarını da sizin için derledik.

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1. Kalben - Yara

2. Kalben - Sadece

3. Kalben - Haydi Söyle

4. Kalben - Düşünürüm

5. Çünkü Başka Sen Yok

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6. Kalben - Kalp Hanım

7. Kalben - Saçlar

8. Kalben - Rüzgar (Sonsuza Kadar)

9. Eski Dünyanın Yangını

10. Leyla'nın İzleri

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11. Kalben - Doya Doya

12. İnsanlar

13. Kalben - Ben Her Zaman Sana Aşıktım (Sonsuza Kadar)

14. Sakin Ol Evladım

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