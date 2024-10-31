İçimizde Bir Yerlere Dokunan Ses Dan Croll ve Dinlemeniz Gereken 15 Şarkısı
İçimizde Bir Yerlere Dokunan Ses Dan Croll ve Dinlemeniz Gereken 15 Şarkısı
İngiliz şarkıcı Dan Croll sesi ile bizi öyle bir büyülüyor ki adeta dinlerken aşık oluyorsunuz. Hem içinizdeki duyguları dışarı çıkarmanızı sağlıyor hem de tam olarak yüreğinize dokunuyor. İşte bu listede de mutlaka dinlemeniz gereken en iyi Dan Croll parçalarına değindik, hazırsanız hadi keşfe çıkıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. From Nowhere
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Compliment Your Soul
3. Bad Boy
4. Away From Today
5. Tokyo
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Home
7. Swim
8. In / Out
9. Slip Away
10. Talk To You
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın