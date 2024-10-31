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İçimizde Bir Yerlere Dokunan Ses Dan Croll ve Dinlemeniz Gereken 15 Şarkısı

etiket İçimizde Bir Yerlere Dokunan Ses Dan Croll ve Dinlemeniz Gereken 15 Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 17:16

İngiliz şarkıcı Dan Croll sesi ile bizi öyle bir büyülüyor ki adeta dinlerken aşık oluyorsunuz. Hem içinizdeki duyguları dışarı çıkarmanızı sağlıyor hem de tam olarak yüreğinize dokunuyor. İşte bu listede de mutlaka dinlemeniz gereken en iyi Dan Croll parçalarına değindik, hazırsanız hadi keşfe çıkıyoruz!

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1. From Nowhere

2. Compliment Your Soul

3. Bad Boy

4. Away From Today

5. Tokyo

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6. Home

7. Swim

8. In / Out

9. Slip Away

10. Talk To You

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11. Friend of Mine

12. Second Guess

13. Yesterday

14. Rain

15. Work

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