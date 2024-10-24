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İçimiz Cız Etti: 2000'lerin Asi Çocuklarının Dinlediği En Muhteşem 15 Şarkı

etiket İçimiz Cız Etti: 2000'lerin Asi Çocuklarının Dinlediği En Muhteşem 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 23:40

2000'lerde bu şarkıları dinlerdik... 20 yıldan fazla süredir dinlediğimize inanmakta güçlük çekeceğimiz en muhteşem şarkılar bu listede!

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1. Seksendört - Ölürüm Hasretinle

2. Zeynep Casalini - Duvar

3. Nazan Öncel & Tarkan - Nereye Böyle

4. Aslı Güngör - Aşk Her Şeye Değer

5. Melih Görgün - 14 Bahar

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6. Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

7. Cüneyt Tek - Gidersen

8. Malt - Deprem

9. Taner - İyi Yüreklim

10. Bertuğ Cemil - Yağmur

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11. Alex Tataryan - Aşk Senin Adın

12. İsmail YK & Ebru Yaşar - Seviyorum Seni Yar

13. İrem - Git

14. Can Kan - Yar Yar

15. Grup Koridor - Senin O Gözlerin Var Ya

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