İçimiz Cız Etti: 2000'lerin Asi Çocuklarının Dinlediği En Muhteşem 15 Şarkı
İçimiz Cız Etti: 2000'lerin Asi Çocuklarının Dinlediği En Muhteşem 15 Şarkı
2000'lerde bu şarkıları dinlerdik... 20 yıldan fazla süredir dinlediğimize inanmakta güçlük çekeceğimiz en muhteşem şarkılar bu listede!
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1. Seksendört - Ölürüm Hasretinle
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2. Zeynep Casalini - Duvar
3. Nazan Öncel & Tarkan - Nereye Böyle
4. Aslı Güngör - Aşk Her Şeye Değer
5. Melih Görgün - 14 Bahar
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6. Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
7. Cüneyt Tek - Gidersen
8. Malt - Deprem
9. Taner - İyi Yüreklim
10. Bertuğ Cemil - Yağmur
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