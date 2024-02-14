Icardi'ye Olan Fazla Sevgisini Tostçuya Taşıyan Bir Vatandaş İştahların Kabarmasına Sebep Oldu
Icardi'ye Olan Fazla Sevgisini Tostçuya Taşıyan Bir Vatandaş İştahların Kabarmasına Sebep Oldu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için yapılanlar artık nereye varabilir derken, Türk insanı yine şaşırtmıyor. Tüm Galatasaraylılar için bambaşka bir yer edinen Icardi'ye özel 'Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu' açan bir vatandaş, iştahları kabarttı. Şey, konum atabilir misiniz? Bir arkadaş soruyor da...
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'yi artık her gün sosyal medyada, magazinde ve aklınıza gelebilecek her yerde görüyoruz.
Başarılı futbolculuğunun yanı sıra bir de özel hayatıyla magazinin popüler isimlerinden elbette.
Daha neler göreceğiz diye beklerken "Mauro Icardi Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu" ile karşılaştık.
14 Şubat'ta kaybeden o oldu, boş ver...
Herkesin bir sevdası var tabii. Yeni iş fikirleri doğuyor. 😂
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Dur 3 seneye daha başka birileri tahtından indirebilir Icardi'yi, acele etme.
Romantik diye yorumladım.
Hayalini kurdukları hayatı yaşamakla meşgul. 😂
Wanda Galatasaraylılar'ın yengesi oldu ya, çaktınız mı köfteyi?
Su bardağında çay detayı beni etkiledi.
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Sen "seviyorum" demesen de olur Sude.
Kesinlikle katılıyorum.
Düğün makyajı ve maşalı saç yapan sevgiliye "Icardi Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu" şoku.
Kapısında sıra olması çok olası...
😂
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Beyler Icardi yazan her şeyi bu kadar arayacağınıza aşkı arasanız bulmuştunuz!
Neyse gel bir sarayım, aşkın olayım!
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