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Icardi'ye Olan Fazla Sevgisini Tostçuya Taşıyan Bir Vatandaş İştahların Kabarmasına Sebep Oldu

Icardi'ye Olan Fazla Sevgisini Tostçuya Taşıyan Bir Vatandaş İştahların Kabarmasına Sebep Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.02.2024 - 20:47

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için yapılanlar artık nereye varabilir derken, Türk insanı yine şaşırtmıyor. Tüm Galatasaraylılar için bambaşka bir yer edinen Icardi'ye özel 'Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu' açan bir vatandaş, iştahları kabarttı. Şey, konum atabilir misiniz? Bir arkadaş soruyor da...

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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'yi artık her gün sosyal medyada, magazinde ve aklınıza gelebilecek her yerde görüyoruz.

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'yi artık her gün sosyal medyada, magazinde ve aklınıza gelebilecek her yerde görüyoruz.

Galatasaray taraftarının gözünde efsane bir konuma gelen ve takımı adeta sırtlayarak taşıyan Icardi, herkesin aşkı oldu desek yeridir.

Başarılı futbolculuğunun yanı sıra bir de özel hayatıyla magazinin popüler isimlerinden elbette.

Başarılı futbolculuğunun yanı sıra bir de özel hayatıyla magazinin popüler isimlerinden elbette.

Eşi Wanda Nara ile herkesin yakından takip etmeye başladığı Icardi, dilimizden düşmüyor adeta. Hatta kendisi için yapılanların sonu da gelmiyor.

Daha neler göreceğiz diye beklerken "Mauro Icardi Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu" ile karşılaştık.

Daha neler göreceğiz diye beklerken "Mauro Icardi Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu" ile karşılaştık.

Aşkın Olayım detayı çok özel. O kadar benimsenmiş ki isminin beraberinde getiriliyor.

14 Şubat'ta kaybeden o oldu, boş ver...

14 Şubat'ta kaybeden o oldu, boş ver...
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Herkesin bir sevdası var tabii. Yeni iş fikirleri doğuyor. 😂

Herkesin bir sevdası var tabii. Yeni iş fikirleri doğuyor. 😂
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Dur 3 seneye daha başka birileri tahtından indirebilir Icardi'yi, acele etme.

Dur 3 seneye daha başka birileri tahtından indirebilir Icardi'yi, acele etme.
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Romantik diye yorumladım.

Romantik diye yorumladım.
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Hayalini kurdukları hayatı yaşamakla meşgul. 😂

Hayalini kurdukları hayatı yaşamakla meşgul. 😂
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Wanda Galatasaraylılar'ın yengesi oldu ya, çaktınız mı köfteyi?

Wanda Galatasaraylılar'ın yengesi oldu ya, çaktınız mı köfteyi?
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Su bardağında çay detayı beni etkiledi.

Su bardağında çay detayı beni etkiledi.
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Sen "seviyorum" demesen de olur Sude.

Sen "seviyorum" demesen de olur Sude.
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Kesinlikle katılıyorum.

Kesinlikle katılıyorum.
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Düğün makyajı ve maşalı saç yapan sevgiliye "Icardi Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu" şoku.

Düğün makyajı ve maşalı saç yapan sevgiliye "Icardi Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu" şoku.
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Kapısında sıra olması çok olası...

Kapısında sıra olması çok olası...
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😂

😂
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Beyler Icardi yazan her şeyi bu kadar arayacağınıza aşkı arasanız bulmuştunuz!

Beyler Icardi yazan her şeyi bu kadar arayacağınıza aşkı arasanız bulmuştunuz!
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Neyse gel bir sarayım, aşkın olayım!

Neyse gel bir sarayım, aşkın olayım!

Kahvaltı salonu nerede diye soracak olursanız Diyarbakır Ergani'de bulunuyor. Aklınızda olsun!

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