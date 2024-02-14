Icardi'ye Olan Fazla Sevgisini Tostçuya Taşıyan Bir Vatandaş İştahların Kabarmasına Sebep Oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için yapılanlar artık nereye varabilir derken, Türk insanı yine şaşırtmıyor. Tüm Galatasaraylılar için bambaşka bir yer edinen Icardi'ye özel 'Aşkın Olayım Kahvaltı Salonu' açan bir vatandaş, iştahları kabarttı. Şey, konum atabilir misiniz? Bir arkadaş soruyor da...