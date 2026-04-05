article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İç Sesine Rakip Olacak Şarkılar

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
05.04.2026 - 15:01

Hepimizin kafasında dönen bir iç ses vardır. Kimi zaman modumuzu yükseltirken, kimi zaman da moralimizi bozar. İşte tam da bu noktada iç sesinize rakip olacak ve sizi tüm kötü düşüncelerden uzaklaştıracak bir müzik listesi hazırladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Grimes - Oblivion

Grimes'ın bu parçası, kafanızın içindeki küçük ama sürekli fısıldayan sesleri yok ediyor. Eterik vokalleri ve elektronik dokuları seni kendi düşüncelerinden uzaklaştırıyor.

2. James Blake - Retrograde

Minimalist baslar ve hüzünlü vokaller sayesinde kafanızdaki o sesten birkaç dakika boyunca uzaklaşıyorsunuz. Kendinizi müziğe kaptırdığınızda başka bir boyuta geçiş yapabilirsiniz. Çünkü bu şarkının atmosferi çok farklı!

3. Leon Bridges - River

Soul dolu vokalleriyle Leon Bridges, kafanızdaki sesleri sanki bir nehir gibi alıp götürüyor. Dinlerken ruhunuzun sakinleştiğini hissediyorsunuz. Akorlar resmen huzur veriyor.

4. Beach House - Space Song

Dinlerken adeta kendi düşüncelerinin orbitinden çıkıyorsun. Melodi öylesine yumuşak ki, kafandaki o sürekli endişe veren sesi unutuyorsun.

5. Phoebe Bridgers - Motion Sickness

Hüzünlü ama tempolu melodisiyle, iç sesinle eğlenceli bir tartışmaya giriyorsun. Sözler ve ritimler birleşince insanın içine yeni bir enerji veriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Jon Hopkins - Open Eye Signal

Şarkı resmen bir enerji patlaması gibi, kafanızın içindeki tüm seslere meydan okuyor. İç sesin de ritmin büyüsüne kapılıyor ve sessizleşiyor.

7. Frank Ocean - Seigfried

Dinlerken hem kendi düşüncelerinle yüzleşiyorsun, hem de onları biraz gülümseyerek izliyorsun. Ocean'ın huzur veren sesi sayesinde düşüncelerin artık sadece sana huzur veriyor.

8. Lucy Dacus - Night Shift

Dacus’un sesi bir rehber gibi, kafandaki karmaşayı organize ediyor.  Bu yüzden de kendini tamamen ona kaptırdığında çok daha güzel duyguları yaşama fırsatı veriyor.

9. The xx - On Hold

Melankolik ama modern altyapısı, kafandaki yinelenen düşünceleri ritimle kesiyor. Dinlerken hem hüzünlenip hem de bir yandan keyiflenme fırsatı veriyor.

10. PIXIES - All I Think About Now

Pixies’in bu enerjik ve hafif melankolik parçası, ruh halinş anında değiştiriyor. Dinamik gitarlar ve kendine has vokal tonu, düşüncelerini adeta ritimle ezip geçiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın