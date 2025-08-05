onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İç Sesin Bu Şarkıyı Bağırarak Söylüyor Ama Sen Onu Bastırıyorsun!

etiket İç Sesin Bu Şarkıyı Bağırarak Söylüyor Ama Sen Onu Bastırıyorsun!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 23:51

Bazen bir şarkıyı iç sesin onu bağıra bağıra söylemek ister... Ama sen, nedense onu bastırırsın. Oysa ki, ruhunun ihtiyacı tam da o melodide! Belki bir söz, belki bir nakarat... İçinde taşıdığın hisler, söze dökülmese de müzikle yankılanacak. İçindeki şarkıyla yüzleşmeye ne dersin?

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Son günlerde seni strese sokan şey ne?

2. İç sesin bir mevsim olsa hangisi olurdu?

3. Söyle bakalım, bir yenilik ya da değişiklik karşısında nasıl hissediyorsun?

4. Kendini nasıl tanımla bakalım!

5. Peki aşk meşk işleri nasıl gidiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hayatta en çok hangisine değer veriyorsun?

7. Bu manzaralardan hangisi seni daha iyi hissettirir?

8. Şanslı biri olduğunu söyleyebilir misin?

9. Levent Yüksel- Yeniden Başla

10. Nil Karaibrahimgil- Kanatlarım Var Ruhumda

Benden Sonra (Akustik) - Zeynep Bastık & Rıza Tamer

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın