İç Sesin Bu Şarkıyı Bağırarak Söylüyor Ama Sen Onu Bastırıyorsun!

Bazen bir şarkıyı iç sesin onu bağıra bağıra söylemek ister... Ama sen, nedense onu bastırırsın. Oysa ki, ruhunun ihtiyacı tam da o melodide! Belki bir söz, belki bir nakarat... İçinde taşıdığın hisler, söze dökülmese de müzikle yankılanacak. İçindeki şarkıyla yüzleşmeye ne dersin?

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