İç Sesin Bu Şarkıyı Bağırarak Söylüyor Ama Sen Onu Bastırıyorsun!
Bazen bir şarkıyı iç sesin onu bağıra bağıra söylemek ister... Ama sen, nedense onu bastırırsın. Oysa ki, ruhunun ihtiyacı tam da o melodide! Belki bir söz, belki bir nakarat... İçinde taşıdığın hisler, söze dökülmese de müzikle yankılanacak. İçindeki şarkıyla yüzleşmeye ne dersin?
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. Son günlerde seni strese sokan şey ne?
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2. İç sesin bir mevsim olsa hangisi olurdu?
3. Söyle bakalım, bir yenilik ya da değişiklik karşısında nasıl hissediyorsun?
4. Kendini nasıl tanımla bakalım!
5. Peki aşk meşk işleri nasıl gidiyor?
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6. Hayatta en çok hangisine değer veriyorsun?
7. Bu manzaralardan hangisi seni daha iyi hissettirir?
8. Şanslı biri olduğunu söyleyebilir misin?
9. Levent Yüksel- Yeniden Başla
10. Nil Karaibrahimgil- Kanatlarım Var Ruhumda
Benden Sonra (Akustik) - Zeynep Bastık & Rıza Tamer
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