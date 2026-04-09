İbrahim Tatlıses’in Sağlık Durumuna İlişkin Hastaneden Açıklama Geldi

İbrahim Tatlıses’in Sağlık Durumuna İlişkin Hastaneden Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.04.2026 - 17:34

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Birkaç gündür hastanede tedavi altında olan sanatçıyla ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Ünlü ismin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olup olmayacağı netleşti. Hastaneden konuya dair yeni açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ambulansla hastaneye götürülen sanatçının tedavisine kısa sürede başlandı. Yapılan ilk değerlendirmelerde safra kesesi kaynaklı bir enfeksiyon tespit edildi. Doktorlar bu durumun kolesistit olarak bilinen bir rahatsızlık olduğunu belirtti.

Tedavi sürecinin olumlu ilerlediği bilgisi paylaşıldı.

Tedavi sürecinin olumlu ilerlediği bilgisi paylaşıldı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı’nın açıklamasında sanatçının bilincinin açık olduğu vurgulandı. Genel sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. Buna rağmen tedbir amacıyla yoğun bakım servisinde takip edildiği öğrenildi. Sürecin dikkatle izlendiği ve risklerin kontrol altında tutulduğu belirtildi. 

Doktorlar tedavi sürecinin gidişatına göre ameliyata karar verecek. Eğer mevcut tablo bu şekilde olumlu olarak devam ederse ameliyat seçeneği değerlendirilecek ve önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı gerçekleşecek.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
