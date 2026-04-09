Hakkında Gözaltı Kararı Çıkan Ahsen Eroğlu'nun Uçakta Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Burak Doğan'ın haberine göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Ahsen Eroğlu ile ilgili ortaya çıkan detay ise dikkat çekti.

9 Nisan sabahı İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kısa sürede gündem olurken, Sinem Ünsal, Somer Sivrioğlu ve Ahsen Eroğlu’nun o sırada İstanbul’da bulunmadığı için gözaltına alınamadığı ortaya çıktı.

Sinem Ünsal'ın açıklamasından bahsetmiştik:

Burak Doğan’ın haberine göre, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ahsen Eroğlu’nun şehir dışında olduğu ve uçakta bulunduğu öğrenildi.

Eroğlu’nun bugün İstanbul’a gelmesinin beklendiği belirtilirken, Sinem Ünsal’ın ise dizi çekimleri nedeniyle 2-3 gün içinde ifade vermek üzere İstanbul’a geleceği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
