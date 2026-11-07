İbrahim Baz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Şırnak Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Hakkında Bilinenler

İbrahim Baz, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğdu. Bu yıl 60 yaşına giriyor. Liseyi Dörtyol İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

İbrahim Baz'ın eğitim hayatı

İbrahim Baz, 1987-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Doktorasını da yine Ankara Üniversitesi'nde tasavvuf alanında tamamladı. Doktora tezinde Osmanlı dönemi sûfilerinden Abdülehad Nûri-i Sivâsî'nin hayatını, eserlerini ve tasavvufi görüşlerini inceledi.

İbrahim Baz'ın akademik kariyeri

Akademiye geçmeden önce bir süre Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapan İbrahim Baz, 2006-2007 yıllarında Azerbaycan'daki Bakü İslam Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 2010 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı'nda göreve başladı. 2023 yılında profesör unvanını aldı.

Üniversitedeki idari görevleri

İbrahim Baz, Şırnak Üniversitesi'nde 2011-2015 ve 2017-2022 yılları arasında genel sekreter olarak görev yaptı. Üniversitede yüksekokul müdürlüğü ile Erasmus ve Mevlana Değişim Programı kurum koordinatörlüğü görevlerini de üstlendi. Haberlere göre İbrahim Baz, Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şırnak temsilciliğini de yürütüyor.

Çalışma alanları ve eserleri

İbrahim Baz'ın çalışmaları tasavvuf, İslam düşüncesi, tasavvuf tarihi ve bölgenin kültürel mirası üzerine yoğunlaşıyor. Kadızâdeliler ile Sivâsîler arasındaki tartışma, Nakşibendi-Hâlidî geleneği, Şeyh Muhammed Said Seydâ ve Cudi Dağı ile Silopi çevresindeki tasavvuf kültürü üzerine araştırmaları bulunuyor. Öne çıkan kitapları arasında 'Geleneğin Kalbi: Tasavvuf', 'Kadızâdeliler-Sivâsîler Tartışması', 'Şırnak Aşiretleri ve Kültürü', 'Şeyh Muhammed Said Seyda el-Cezeri ve Hâlidî-Seydâî Kolu' ve 'İnsan ve İrfan' yer alıyor. Akademik çalışmalarının yanında roman, şiir, deneme ve gezi yazıları da kaleme alan İbrahim Baz'ın edebi eserleri arasında 'Sûfî Bir Aşk Yolcusu', 'Mem u Zîn Masalı', 'Şeyh ve Kilise' ve 'Cudi' bulunuyor.