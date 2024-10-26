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İbo Aslan Kimdir? UFC Dövüşçüsü İbo Aslan'ın Maçı Ne Zaman?

İbo Aslan Kimdir? UFC Dövüşçüsü İbo Aslan'ın Maçı Ne Zaman?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.10.2024 - 11:03

Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC'de ülkemizi temsil eden Türk kökenli dövüşçü İbo Aslan, Raffael Cerqueira ile önemli bir mücadeleye çıkacak. 

Peki, İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında ve aslen nereli?

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İbo Aslan Kimdir?

İbo Aslan Kimdir?

23 Nisan 1996 tarihinde Niğde'nin Akçaören köyünde dünyaya gelen İbo Aslan, Türk hafif ağır siklet karma dövüş sanatçısıdır. 2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılmıştır.

28 yaşındaki İbo Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile çıktığı dövüş müsabakasını kazanarak, dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

Paulo Renato Jr. karşısında aldığı galibiyet İbo Aslan’ın kariyerinde dönüm noktası olmuş ve MMA dünyasında adını duyurmasını sağlamıştır.

Paulo Renato Jr. karşısında aldığı galibiyet İbo Aslan’ın kariyerinde dönüm noktası olmuş ve MMA dünyasında adını duyurmasını sağlamıştır.

İbo Aslan'ın UFC'deki İlk Maçı Ne Zaman ve Kiminleydi?

İbo Aslan'ın UFC'deki İlk Maçı Ne Zaman ve Kiminleydi?

İbo Aslan UFC'deki ilk profesyonel maçına 30 Mart 2024 tarihinde çıktı. İlk profesyonel maçı daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü raunt sonunda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.

İbo Aslan’ın Dövüş Stili Nedir?

İbo Aslan’ın Dövüş Stili Nedir?

Hafif ağır siklet (Light heavyweight) kategorisinde dövüşen İbo Aslan, güçlü yumruklarıyla tanınıyor. Dövüş stiline uygun fiziksel yapısıyla dikkat çeken Türk dövüşçü, striking konusunda sahip olduğu yeteneklerle öne çıkıyor. Grappling tarafında ciddi eksikleri bulunmasa da vurduğu sağlam yumruklar, belki de İbo Aslan'ın en büyük avantajı.

İbo Aslan UFC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

İbo Aslan UFC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Türk dövüşçü İbo Aslan, UFC 308’de Raffael Cerqueira ile karşılaşacak. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele, 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak ve S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak.

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