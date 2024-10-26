İbo Aslan Kimdir? UFC Dövüşçüsü İbo Aslan'ın Maçı Ne Zaman?

Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC'de ülkemizi temsil eden Türk kökenli dövüşçü İbo Aslan, Raffael Cerqueira ile önemli bir mücadeleye çıkacak.

Peki, İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında ve aslen nereli?