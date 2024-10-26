İbo Aslan Kimdir? UFC Dövüşçüsü İbo Aslan'ın Maçı Ne Zaman?
İbo Aslan Kimdir? UFC Dövüşçüsü İbo Aslan'ın Maçı Ne Zaman?
Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC'de ülkemizi temsil eden Türk kökenli dövüşçü İbo Aslan, Raffael Cerqueira ile önemli bir mücadeleye çıkacak.
Peki, İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında ve aslen nereli?
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İbo Aslan Kimdir?
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Paulo Renato Jr. karşısında aldığı galibiyet İbo Aslan’ın kariyerinde dönüm noktası olmuş ve MMA dünyasında adını duyurmasını sağlamıştır.
İbo Aslan'ın UFC'deki İlk Maçı Ne Zaman ve Kiminleydi?
İbo Aslan’ın Dövüş Stili Nedir?
İbo Aslan UFC Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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