İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Asgari Ücret Tepkisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 Öneri Geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Asgari Ücret Tepkisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 Öneri Geldi
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanması her kesimden tepki çekiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni asgari ücreti yeterli bulmayanlardan. İBB Başkanı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla asgari ücrete tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da 2 öneride bulundu.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam sürpriz bir toplantı yaparak 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 olarak belirledi.
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Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam enflasyonun altında kalınca tepkiler de gecikmedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 22 bin 104 liralık asgari ücreti yeterli bulmadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 öneride bulundu.
Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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