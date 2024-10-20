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Huzurla Yürüyüş Yaparken Zihninizi Boşaltmanızı Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Huzurla Yürüyüş Yaparken Zihninizi Boşaltmanızı Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 18:31

Yürüyüş yapmak gerçekten de insanın psikolojisine iyi geliyor, insanı çok rahatlatıyor. Bu listemizde yürüyüş yaparken zihninizi boşaltmanızı sağlayacak şarkıları derledik!

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1. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

2. ABBA - The Winner Takes It All

3. Train - Hey, Soul Sister

4. Carrie Underwood - See You Again

5. The Beatles - Here Comes The Sun

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6. Adele - Lovesong

7. Amy Winehouse - Rehab

8. Phil Collins - You Can't Hurry Love

9. Bruno Mars - Just The Way You Are

10. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine

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11. Sara Bareilles - Love Song

12. Maroon 5 - Won't Go Home Without You

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