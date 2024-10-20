Huzurla Yürüyüş Yaparken Zihninizi Boşaltmanızı Sağlayacak 12 Şarkı
Huzurla Yürüyüş Yaparken Zihninizi Boşaltmanızı Sağlayacak 12 Şarkı
Yürüyüş yapmak gerçekten de insanın psikolojisine iyi geliyor, insanı çok rahatlatıyor. Bu listemizde yürüyüş yaparken zihninizi boşaltmanızı sağlayacak şarkıları derledik!
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1. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
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2. ABBA - The Winner Takes It All
3. Train - Hey, Soul Sister
4. Carrie Underwood - See You Again
5. The Beatles - Here Comes The Sun
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6. Adele - Lovesong
7. Amy Winehouse - Rehab
8. Phil Collins - You Can't Hurry Love
9. Bruno Mars - Just The Way You Are
10. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine
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