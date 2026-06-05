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Hurghada’nın Kızıldeniz’e Açılan Kapısında Görmeniz Gereken 10 Mistik Su Altı Cenneti

etiket Hurghada’nın Kızıldeniz’e Açılan Kapısında Görmeniz Gereken 10 Mistik Su Altı Cenneti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 12:31
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Mısır'ın en keyifli noktalarından biri olan Hurghada'da Kızıldeniz'i keşfetmeye hazır mısınız? Su altının eşsiz dünyasından büyüleneceksiniz, biz şimdiden söyleyelim. Mutlaka görmeniz gereken, sizi kendine hayran bıraktıracak 12 su altı cennetini keşfetmeye hazırsanız hadi başlıyoruz!

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1. Giftun Adası

1. Giftun Adası

Hurghada denince akla gelen ilk yerlerden biri de şüphesiz ki Giftun Adası. Beyaz kumsallarıyla Maldivler'i andıran bu adanın çevresi resmen bir akvaryum... Sığ resifleri sayesinde sadece şnorkelle bile yüzlerce çeşit tropikal balığı ve kristal netliğindeki mercan bahçelerini görebilirsiniz.

2. Carless Reef

Profesyonel dalgıçların favorisi olan Carless Reef derin maviliklerin ortasından yükselen iki devasa mercan kulesinden oluşuyor. Akıntıların beslediği bu resif dev müren balıkları, akrep balıkları ve eğer şanslıysanız resif köpekbalıklarıyla karşılaşabileceğiniz adrenalin dolu bir durak olarak karşımıza çıkıyor.

3. El Fanadir

Hurghada kıyılarına oldukça yakın olan El Fanadir, özellikle su altı fotoğrafçılığına yeni başlayanlar ve makro canlı meraklıları için bulunmaz bir cennettir. Uzun ve korunaklı bir duvar resifi olan bu bölgede taş balıkları, kurbağa balıkları ve rengarenk deniz tavşanları da keşfedilmeyi bekliyor.

4. Abu Nuhas Batıkları

4. Abu Nuhas Batıkları

Kızıldeniz’in en gizemli noktalarından birini keşfetmeye ne dersiniz? Abu Nuhas, denizcilerin korkulu rüyasıyken dalgıçların vazgeçemediği bir noktadır. Batık mezarlığı olarak bilinen bu bölgede Giannis D, Carnatic ve Chrisoula K gibi tarihi gemi batıkları yatar. Zamanla mercanlarla kaplanan bu devasa gemiler su altında mistik birer hayalet şehir hissi yaratırken eşsiz bir dalış deneyimi de sunar.

5. Umm Gamar

5. Umm Gamar

'Ayın Anası' anlamına gelen bu ada ve resif, karakteristik üçgen şekliyle biliniyor. Suyun altındaki devasa mağaralar ve çatlaklar, güneş ışınlarının içeri sızmasıyla büyüleyici bir ışık oyunu sunar. Büyük orfozlar ve muazzam büyüklükteki masa mercanları buranın imza detaylarından ve gerçekten de büyüleyici!

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6. Shaab El Erg

Burası Kızıldeniz’in en neşeli noktası diyebiliriz! At nalı şeklindeki bu devasa resif, vahşi yunus sürülerinin dinlenme ve oyun alanıdır. Doğal ortamlarında, tamamen kendi istekleriyle sizinle birlikte yüzen yunusları görmek, hayatınız boyunca unutamayacağınız mistik bir deneyime dönüşebilir.

7. Ras Disha

Hurghada’nın biraz daha güneyinde yer alan Ras Disha, dik bir duvar resifiyle başlar ve sığ bir kumluk alanla devam eder. Burası, Kızıldeniz’in sembolü olan dev vatozları ve kumun altında gizlenen kamufle olmuş deniz canlılarını izlemek için harika bir lokasyondur.

8. Küçük Giftun

Büyük Giftun’un gölgesinde kalmış gibi görünse de burası su altı duvarı açısından çok daha zengindir. Akıntı dalışı yapmayı sevenler için mükemmel olan bu noktada devasa deniz yelpazelerini ve akıntıyla birlikte dans eden binlerce turuncu anthias balığını görebilirsiniz.

9. Ben el Gebel

İki ada arasında kalan korunaklı yapısıyla adeta gizli bir havuzu andırıyor. Tortuga olarak da bilinen bu bölgede, deniz kaplumbağalarının mercanlar arasında ağır ağır süzülüşüne tanıklık edebilir, su altı florasının en bozulmamış örneklerini inceleyebilirsiniz.

10. Siyul Adası

Hurghada’nın kuzeyinde yer alan bu ada, iki büyük resif kümesinden oluşuyor. Sığ leopar resifleri, yumuşak mercanların mor ve pembe tonları ve derinlerde saklanan deniz iğneleriyle, adeta su altında mistik bir botanik bahçesinde yürüyüşe çıkmış gibi hissettirecek.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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