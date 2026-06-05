Hurghada’nın Kızıldeniz’e Açılan Kapısında Görmeniz Gereken 10 Mistik Su Altı Cenneti
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Mısır'ın en keyifli noktalarından biri olan Hurghada'da Kızıldeniz'i keşfetmeye hazır mısınız? Su altının eşsiz dünyasından büyüleneceksiniz, biz şimdiden söyleyelim. Mutlaka görmeniz gereken, sizi kendine hayran bıraktıracak 12 su altı cennetini keşfetmeye hazırsanız hadi başlıyoruz!
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1. Giftun Adası
2. Carless Reef
3. El Fanadir
4. Abu Nuhas Batıkları
5. Umm Gamar
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6. Shaab El Erg
7. Ras Disha
8. Küçük Giftun
9. Ben el Gebel
10. Siyul Adası
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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