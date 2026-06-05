Hurghada’nın Kızıldeniz’e Açılan Kapısında Görmeniz Gereken 10 Mistik Su Altı Cenneti

Hurghada kıyılarına oldukça yakın olan El Fanadir, özellikle su altı fotoğrafçılığına yeni başlayanlar ve makro canlı meraklıları için bulunmaz bir cennettir. Uzun ve korunaklı bir duvar resifi olan bu bölgede taş balıkları, kurbağa balıkları ve rengarenk deniz tavşanları da keşfedilmeyi bekliyor.