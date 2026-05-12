Hull City Play-Off Finali Ne Zaman ve Nerede Oynanacak? Hull City'nin Finaldeki Rakibi Kim Olacak?

İngiltere futbolunun en heyecan verici ve maddi getirisi sebebiyle dünyanın en değerli tek maçı olarak kabul edilen Championship play-off finali, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu devasa futbol şölenine, her zaman olduğu gibi Londra'nın ikonik ve tarihi mekanı Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak. Final müsabakasının tam başlama saati ise İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi tarafından ilerleyen günlerde resmi olarak futbolseverlere duyurulacak.