article/comments
article/share
Haberler
Spor
Hull City Play-Off Finali Ne Zaman ve Nerede Oynanacak? Hull City'nin Finaldeki Rakibi Kim Olacak?

Hull City Play-Off Finali Ne Zaman ve Nerede Oynanacak? Hull City'nin Finaldeki Rakibi Kim Olacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 15:47

Hull City, Premier Lig'e yükselme yolunda İngiltere Championship play-off finali için gün sayıyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla araştırdığı 'Hull City play-off finali ne zaman ve rakip kim?' sorularının cevapları, 23 Mayıs'ta Wembley'de oynanacak dev maç öncesinde netleşiyor. İngiltere'deki bu tarihi eşleşmeye dair merak ettiğiniz tüm detaylar içeriğin devamında...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hull City Play-Off Finali Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?

Hull City Play-Off Finali Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?

İngiltere futbolunun en heyecan verici ve maddi getirisi sebebiyle dünyanın en değerli tek maçı olarak kabul edilen Championship play-off finali, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu devasa futbol şölenine, her zaman olduğu gibi Londra'nın ikonik ve tarihi mekanı Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak. Final müsabakasının tam başlama saati ise İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi tarafından ilerleyen günlerde resmi olarak futbolseverlere duyurulacak.

Hull City'nin Finaldeki Rakibi Kim Olacak?

Hull City'nin Finaldeki Rakibi Kim Olacak?

Hull City'nin Wembley'de Premier Lig'e yükselmek için mücadele edeceği rakibi şu an için henüz kesinleşmedi. Temsilcimiz, play-off'un diğer yarı final ayağı olan Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle kupa için sahaya çıkacak. İlk maçta Middlesbrough'nun sahasında golsüz berabere kalan iki ekip, rövanş mücadelesi için 12 Mayıs akşamı St. Mary's Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak olan kritik mücadelenin hakem bitiş düdüğüyle birlikte Hull City'nin finaldeki kesin rakibi resmiyet kazanmış olacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın