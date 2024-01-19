Hrant Dink Suikastı Sonrası Ermeni Diasporası Hangi Gelişme Üzerine Şok Oldu?

Suikasta ilişkin infial cenazeyle sınırlı kalmadı.

Çok sayıda sivil toplum örgütü de kitlesel gösterilerle cinayeti protesto etti.

Olay yerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi. Aralarında sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, yazarlar, sanatçılar ve öğrencilerin de bulunduğu kalabalık bir grup Taksim Meydanı'nda toplanarak olayı lanetleyen bir gösteri düzenlediler.

Ankara'da ise protesto için Kızılay'da binlerce kişi oturma eylemi düzenledi.