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Hollywood'da Yine Sendika Grevi: İşçilerin Talepleri ve Endüstriyi Bekleyen Belirsizlik

Hollywood'da Yine Sendika Grevi: İşçilerin Talepleri ve Endüstriyi Bekleyen Belirsizlik

Grev
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 16:28

Hollywood'ın alt kademedeki sendikalarının bir koalisyonu, en son sözleşme müzakerelerinin önünde pazar günü toplandı. Eğer talepleri karşılanmazsa, Motion Picture and Television Producers Birliği'ne karşı tarihi bir grevle tehdit ettiler. Böyle bir iş durdurma, endüstri yazarlarının ve oyuncularının 2023'teki iki grevini takip edecek gibi duruyor. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/artisans/new...
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Hollywood sendika liderleri, stüdyoların ekip sözleşmeleri 31 Temmuz'da süresi dolmadan anlaşmaya varamazsa bu yaz başka bir grev olasılığına karşı uyardı.

Hollywood sendika liderleri, stüdyoların ekip sözleşmeleri 31 Temmuz'da süresi dolmadan anlaşmaya varamazsa bu yaz başka bir grev olasılığına karşı uyardı.

Encino'daki Woodley Park'ta Pazar günü 2.000'den fazla ekip üyesine konuşan Uluslararası Teamsters Birliği Başkanı Sean O’Brien, sendikaların anlaşma süresi dolmadan işlerini tutmaları gerektiğini ve bir uzatma yapmamaları gerektiğini söyledi.

Sendika başkanı eğer hakları verilmezse grev yapmaktan korkmadıklarını ve onlara diz çöktüreceklerini belirtti.

Sendika başkanı eğer hakları verilmezse grev yapmaktan korkmadıklarını ve onlara diz çöktüreceklerini belirtti.

Grev yapmaktan korkmuyoruz. Bu aç gözlü şirketler - Amazon, Netflix, Sony... Disney olsun eğer üyelerimizi ödüllendirmeyi seçmezlerse, kendilerini greve sokuyorlar. Onları sırt üstü bırakacağız, diz çöktüreceğiz ve merhamet dilenecekler.” dedi O’Brien.

Müzakareler bu günden itibaren başladı, film endüstrisinin iyiliği için olumlu sonuç alınması ümit ediliyor.

Müzakareler bu günden itibaren başladı, film endüstrisinin iyiliği için olumlu sonuç alınması ümit ediliyor.

Alliance of Motion Picture and Television Producers ile müzakerelerin Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Uluslararası Tiyatro Sahne Çalışanları Birliği (IATSE), Teamsters ve Hollywood Temel Zanaatlar, sağlık ve emeklilik faydalarını ortaklaşa pazarlık edecekler. Sonraki aylarda, IATSE ve Teamsters ile Temel Zanaatlar ayrı ayrı anlaşmalarını pazarlık edecekler ve umarız ki anlaşmaların süresi dolmadan onaylanmasını sağlayacaklar.

Rally'de, IATSE'nin uluslararası başkanı Matthew Loeb, O’Brien’dan biraz daha ılımlı bir ton kullandı ve defalarca “Paylaşmak için yeterince var” vurgusu yaptı.

Rally'de, IATSE'nin uluslararası başkanı Matthew Loeb, O’Brien’dan biraz daha ılımlı bir ton kullandı ve defalarca “Paylaşmak için yeterince var” vurgusu yaptı.

'Bu avantajlar işlerimiz üzerindeki baskıyı azaltmalı, böylece ailemizin tadını çıkarabilmeli ve bu hayatları yaşayabilmeliyiz, ve 80 saatlik çalışma haftalarına maruz kalmamalıyız. Eğer bu verimlilik ortaya çıkarsa, bu bize ve işlerimize gelmeli. Ve bu, işlerimizi daha iyi yapmak için kullanacağız. Ancak yapay zekanın ganimetlerinden bazılarını istiyoruz.' dedi Loeb

Yaklaşan görüşmeler, Hollywood'un zanaatkarları kutladığı bir hafta sonu öncesi birçok üyenin aklındaydı.

Yaklaşan görüşmeler, Hollywood'un zanaatkarları kutladığı bir hafta sonu öncesi birçok üyenin aklındaydı.

Bu etkinlikler arasında American Cinema Editors’ Eddie Ödülleri, American Society of Cinematographers’ ASC Ödülleri ve Motion Picture Sound Editors’ Golden Reel Ödülleri'nin yer aldığı bir üçlü başlıyordu. IATSE sözleşme görüşmelerine ilişkin endişeler, Acie Eddies etkinliğinde açıkça görüldü.

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Hollywood, geçen yaz ve sonbaharda büyük ölçüde üretimi duraklatan SAG-AFTRA ve WGA grevlerinin etkisinden hala sarsıntıda, üretim hala tam güce dönmemiş ve birçok alt kadro üyesi geçen yıl iş bulmakta zorlanmıştır.

Hollywood, geçen yaz ve sonbaharda büyük ölçüde üretimi duraklatan SAG-AFTRA ve WGA grevlerinin etkisinden hala sarsıntıda, üretim hala tam güce dönmemiş ve birçok alt kadro üyesi geçen yıl iş bulmakta zorlanmıştır.

Bu yılki müzakerelerin de ücret artışları ve sette çalışılan saatlerle ilgili 'yaşam kalitesi' konularına odaklanması bekleniyor, bunlar arasında yemek cezaları ve dönüş süreleri de bulunuyor.

"Hiç kimse bir film setinde risk altında olmamalı" dedi Vincent.

"Hiç kimse bir film setinde risk altında olmamalı" dedi Vincent.

'İnsan hayatı sahip olduğumuz en değerli şeydir ve bunu riske atan finansal veya program kararları alamayız'' Bu yılki müzakerelerin de ücret artışları ve sette çalışılan saatlerle ilgili 'yaşam kalitesi' konularına odaklanması bekleniyor, bunlar arasında yemek cezaları ve dönüş süreleri de bulunuyor.

Sosyal medya kullanıcıları da çalışanların hak mücadelesinde sessiz kalmadı: "Milyarlarca dolarlık şirketler, çalışanları daha iyi ücret istediğinde"

Sosyal medya kullanıcıları da çalışanların hak mücadelesinde sessiz kalmadı: "Milyarlarca dolarlık şirketler, çalışanları daha iyi ücret istediğinde"
twitter.com

"Ralli oldukça ciddi, stüdyolar ödemeye başlamalı."

"Ralli oldukça ciddi, stüdyolar ödemeye başlamalı."
twitter.com

Geçtiğimiz yılki grevin üzerinden henüz bir yıl geçmemesine de atıfta bulunanlar oldu 👇

Geçtiğimiz yılki grevin üzerinden henüz bir yıl geçmemesine de atıfta bulunanlar oldu 👇
twitter.com
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Peki siz bu grev hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz bu grev hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

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