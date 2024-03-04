Hollywood'da Yine Sendika Grevi: İşçilerin Talepleri ve Endüstriyi Bekleyen Belirsizlik

'Bu avantajlar işlerimiz üzerindeki baskıyı azaltmalı, böylece ailemizin tadını çıkarabilmeli ve bu hayatları yaşayabilmeliyiz, ve 80 saatlik çalışma haftalarına maruz kalmamalıyız. Eğer bu verimlilik ortaya çıkarsa, bu bize ve işlerimize gelmeli. Ve bu, işlerimizi daha iyi yapmak için kullanacağız. Ancak yapay zekanın ganimetlerinden bazılarını istiyoruz.' dedi Loeb