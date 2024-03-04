Hollywood'da Yine Sendika Grevi: İşçilerin Talepleri ve Endüstriyi Bekleyen Belirsizlik
Hollywood'da Yine Sendika Grevi: İşçilerin Talepleri ve Endüstriyi Bekleyen Belirsizlik
Kaynak: https://variety.com/2024/artisans/new...
Hollywood'ın alt kademedeki sendikalarının bir koalisyonu, en son sözleşme müzakerelerinin önünde pazar günü toplandı. Eğer talepleri karşılanmazsa, Motion Picture and Television Producers Birliği'ne karşı tarihi bir grevle tehdit ettiler. Böyle bir iş durdurma, endüstri yazarlarının ve oyuncularının 2023'teki iki grevini takip edecek gibi duruyor. Detaylar aşağıda 👇
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Hollywood sendika liderleri, stüdyoların ekip sözleşmeleri 31 Temmuz'da süresi dolmadan anlaşmaya varamazsa bu yaz başka bir grev olasılığına karşı uyardı.
Sendika başkanı eğer hakları verilmezse grev yapmaktan korkmadıklarını ve onlara diz çöktüreceklerini belirtti.
Müzakareler bu günden itibaren başladı, film endüstrisinin iyiliği için olumlu sonuç alınması ümit ediliyor.
Rally'de, IATSE'nin uluslararası başkanı Matthew Loeb, O’Brien’dan biraz daha ılımlı bir ton kullandı ve defalarca “Paylaşmak için yeterince var” vurgusu yaptı.
Yaklaşan görüşmeler, Hollywood'un zanaatkarları kutladığı bir hafta sonu öncesi birçok üyenin aklındaydı.
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Hollywood, geçen yaz ve sonbaharda büyük ölçüde üretimi duraklatan SAG-AFTRA ve WGA grevlerinin etkisinden hala sarsıntıda, üretim hala tam güce dönmemiş ve birçok alt kadro üyesi geçen yıl iş bulmakta zorlanmıştır.
"Hiç kimse bir film setinde risk altında olmamalı" dedi Vincent.
Sosyal medya kullanıcıları da çalışanların hak mücadelesinde sessiz kalmadı: "Milyarlarca dolarlık şirketler, çalışanları daha iyi ücret istediğinde"
"Ralli oldukça ciddi, stüdyolar ödemeye başlamalı."
Geçtiğimiz yılki grevin üzerinden henüz bir yıl geçmemesine de atıfta bulunanlar oldu 👇
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