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Hızlı ve Doyurucu Bir Şeyler Arayanlara 9 Leziz Tek Tava Makarna Tarifi

Hızlı ve Doyurucu Bir Şeyler Arayanlara 9 Leziz Tek Tava Makarna Tarifi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 18:01

Siz de hiç mideniz guruldarken karmaşık bir yemek yapmak için ne zamanınız ne de enerjinizin olmadığını hissettiniz mi? İşte tam da bu durumda tek tava tarifleri devreye giriyor. Tek tava yemeklerini hazırlamak için sadece bir tencereye ihtiyacınız var. Hepsinin ortak noktası şu: hepsi kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Gelin tek tava makarna tariflerine  bakalım...

Kaynak: https://www.stuwo.at/en/blog/one-pot-...

1. Klasik makarna

1. Klasik makarna

Malzemeler:

  • 250g makarna

  • yarım soğan

  • sarımsak

  • domates sosu

  • sebze suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • tuz

  • karabiber

  • kekik

 Hazırlanışı:

Soğanı ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. Daha sonra tüm malzemeleri büyük bir tencerede karıştırın ve makarna olana kadar kısık ateşte pişirin. Hazır.

2. TikTok makarnası

2. TikTok makarnası

Malzemeler:

  • 250g fusilli

  • yarım litre sebze suyu

  • 1 paket beyaz peynir

  • 100g çeri domates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • tuz

  • karabiber

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve makarna iyice pişene kadar pişirin. Beyaz peyniri ekleyin, 2-3 dakika daha kaynatın ve afiyetle yiyin.

3. Pad thai

3. Pad thai

Malzemeler:

  • 400 gram makarna

  • dilediğiniz miktarda sebze suyu

  • 1 kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 2 havuç

  • 4 tane yeşil soğan

  • kişniş

  • kırmızı biber

  • sarımsak

  • soya sosu

  • tuz

  • karabiber

Hazırlanışı:

Sarımsağı ince ince doğrayın, ardından havuçları ve yeşil soğanları küçük parçalara, biberi ise dar şeritlere kesin. Kişnişi hariç tüm malzemeleri büyük bir tencereye koyun ve makarnalar hazır olana kadar kısık ateşte pişirin. Üzerine kişniş serpin ve servis yapın.

4. Somonlu ıspanaklı makarna

4. Somonlu ıspanaklı makarna

Malzemeler:

  • 250 g makarna

  • 150 g ıspanak

  • 1 soğan

  • 12 diş sarımsak

  • 100 ml beyaz şarap

  • 100 ml krema

  • 300 ml sebze suyu

  • 200 g füme somon

  • yarım organik limonun rendelenmiş kabuğu

  • tuz

  • karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın, bir tencereye makarna, ıspanak, sarımsak, beyaz şarap, krema ve sebze suyu ile birlikte koyun ve kaynatın. 6-7 dakika sonra somonu ekleyin ve 12 dakika daha kısık ateşte pişirin. Servis yaparken üzerine limon kabuğu rendesi, tuz ve karabiber ekleyin.

5. Meksika usulü makarna

5. Meksika usulü makarna

Malzemeler:

  • 250 g penne

  • 1 kutu fasulye

  • 1 kutu mısır

  • 240 ml sebze çorbası

  • 440 g doğranmış domates

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 soğan

  • 100 g kıyma 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • kırmızı biber

  • pul biber

  • tuz

  • karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Kıymayı (alternatif olarak vegan kıyma veya tofu) ekleyin ve 23 dakika daha kavurun. Sebze çorbası, domates salçası, domates ve baharatları ekleyin ve 5 ila 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Şimdi makarnayı ve bir su bardağı suyu ekleyin. Makarnalar hazır olmadan hemen önce mısır ve fasulyeyi ekleyin ve kaynamaya bırakın. Damak zevkinize göre baharatlandırın ve servis yapın.

6. Kremalı peynirli makarna

6. Kremalı peynirli makarna

Malzemeler:

  • 200g makarna

  • 100g cheddar peyniri

  • 40g çift krema peyniri

  • 300ml sebze çorbası

  • 200ml süt

  • 20g tereyağı

  • yeşil soğan

  • tuz

  • karabiber

Hazırlanışı:

Büyük bir tencerede tereyağını eritin, süt ve çorbayı ekleyin ve kaynatın. Makarnayı kaynayan süt ve çorba karışımına ekleyin ve yumuşak olana kadar pişirin. Daha sonra krema peyniri ve cheddar peyniri ekleyin ve sürekli karıştırarak 12 dakika daha pişirin. Makarnayı tuz ve biberle tatlandırın ve yeşil soğan ile servis yapın.

7. Korili makarna

7. Korili makarna

Malzemeler:

  • 250g makarna

  • 2 kırmızı biber

  • 2 havuç

  • 2 taze soğan

  • 1 yemek kaşığı köri

  • 400ml hindistan cevizi sütü

  • 350ml sebze çorbası

  • tuz

  • karabiber

Hazırlanışı:

 Kırmızı biberi, havuçları ve taze soğanları küçük parçalar halinde doğrayın. Tüm malzemeleri büyük bir tencereye koyun, kaynatın ve ardından orta ateşte 15 dakika daha pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın ve arkadaşlarınıza servis yapın.

8. Tavuklu makarna

8. Tavuklu makarna

Malzemeler:

  • 200g tavuk fileto

  • 400ml konserve domates

  • 200ml su

  • 150g biber

  • 200g makarna

  • sarımsak

  • maydanoz

  • tuz

  • karabiber

Hazırlanışı:

Tavuk, biber, sarımsak ve maydanozu küçük parçalar halinde doğrayın ve bir tencerede su ile kaynatın. Makarna, biber, baharatlar ve domates püresini ekleyin ve makarna yumuşayana kadar 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Baharatlandırın ve işte hazır.

9. Ramen

9. Ramen

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı miso pastası

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 adet limon

  • 1 yemek kaşığı pirinç şurubu

  • 1 paket pirinç eriştesi

  • 100g mantar

  • 1 adet pak choi

  • kırmızı biber

  • yeşil soğan

Hazırlanışı:

Sarımsak ve zencefili dikkatlice zeytinyağında kızartın ve 600 ml su ekleyin. Soya sosu, miso pastası, pirinç şurubu ve limon suyu ekleyin. 5-10 dakika sonra sebzeleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Son olarak, erişteyi çorbaya ekleyin ve 2 dakika boyunca pişirin ve yeşil soğan ve kırmızı biber ile servis yapın.

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