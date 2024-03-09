Hıyar Videosu Kurgu muydu? Tablet Reis'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf

2013 yılında tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla viral olan ve bir fenomene dönüşen Onurcan Güzel, şimdilerde tekrardan gündemde. Onucan Güzel, YouTube'daki Yer6 kanalına konuk olup, o dönem ünlü olmasına neden olan tablet videosu hakkında itirafta bulundu.

KAYNAK: Yer6 Film