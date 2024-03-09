Hıyar Videosu Kurgu muydu? Tablet Reis'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Hıyar Videosu Kurgu muydu? Tablet Reis'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=iu8WG...
2013 yılında tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla viral olan ve bir fenomene dönüşen Onurcan Güzel, şimdilerde tekrardan gündemde. Onucan Güzel, YouTube'daki Yer6 kanalına konuk olup, o dönem ünlü olmasına neden olan tablet videosu hakkında itirafta bulundu.
KAYNAK: Yer6 Film
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2013 senesinde tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla viral olan ve bir fenomene dönüşen Onurcan Güzel, yıllar sonra geri döndü.
"Biliydim böyle olacağını" sözüyle hala hafızalarımıda yer alan Onurcan Güzel şimdiler de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk oldu.
Yer6 Film kanalının YouTube kanalına konuk olan Güzel, kendisine yöneltilen "Tablet kutusundan hıyar çıkması gerçek mi yoksa kurgu mu?" sorusuna verdiği yanıtla hepimizin yıllardır merak ettiği konuya açıklık getirdi.
Tablet reis lakabıyla tanınmasına neden olan videonun kurgu olduğunu belirten Onurcan Güzel, o videoyu da kutudan çıkan tabletle çektiğini yıllar sonra itiraf etti.
İşte o anlar:
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