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Davetli Olarak Katıldıkları Düğünlerde Şahit Oldukları Birbirinden Kötü Olayları Anlatan 15 Kişi

Davetli Olarak Katıldıkları Düğünlerde Şahit Oldukları Birbirinden Kötü Olayları Anlatan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 11:03

Düğünler hepimiz için en özel günlerimizden birisi. Buna rağmen, bazenleri her şey planlandığı gibi gitmiyor ve istenmedik olaylar bu güzel günümüze engel olabilir. Bugün, insanların düğünlerde şahit oldukları en kötü olaylara bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Düğündeki bir çocuk, kuzenime bakıp 'Bu salağı kim çağırdı?' dedi ve adamı tanımıyorduk bile."

1. "Düğündeki bir çocuk, kuzenime bakıp 'Bu salağı kim çağırdı?' dedi ve adamı tanımıyorduk bile."

2. "Kır düğünü yapıyorduk ve hava yaklaşık 40 dereceydi."

2. "Kır düğünü yapıyorduk ve hava yaklaşık 40 dereceydi."

'Fotoğraf çekerken ananemi uyandıramadılar çünkü kadın sıcaktan vefat etmişti...'

3. "Düğünden hemen bir gün önce yağmur yağmıştı ve etraf çamurdu."

3. "Düğünden hemen bir gün önce yağmur yağmıştı ve etraf çamurdu."

'Gelin ve damat düğün sonrası fotoğraf çektirmeye gitti ve yanlarından geçen bir çocuk çamurun içine atlayınca kadının üstü başı çamur oldu.'

4. "Düğünde gelinin kuzenlerinden birisi o kadar sarhoş oldu ki altına yapmaya başladı."

4. "Düğünde gelinin kuzenlerinden birisi o kadar sarhoş oldu ki altına yapmaya başladı."

'Bütün düğünün havası o an değişti.'

5. "Gelin ve damat kek dilimi başı 2 dolar istediler."

5. "Gelin ve damat kek dilimi başı 2 dolar istediler."
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6. "Damat düğün boyunca oturup sadece futbol maçını izledi ve maç bittikten sonra 'bugünün özel bir gün olması gerektiğini biliyorum ama lanet takımım kaybetti, o yüzden buradaki herkesten nefret ediyorum,' dedi."

6. "Damat düğün boyunca oturup sadece futbol maçını izledi ve maç bittikten sonra 'bugünün özel bir gün olması gerektiğini biliyorum ama lanet takımım kaybetti, o yüzden buradaki herkesten nefret ediyorum,' dedi."

7. "Damat heycanlanıp gelinin üzerine kustu..."

7. "Damat heycanlanıp gelinin üzerine kustu..."

8. "Herkes çok sarhoştu ve konuşma arasında damatın kuzenlerinden birisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıtkı ve bütün düğün aniden kavgaya dönüştü."

8. "Herkes çok sarhoştu ve konuşma arasında damatın kuzenlerinden birisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıtkı ve bütün düğün aniden kavgaya dönüştü."

9. "Tam düğüne girmeden önce damat kara bir kedi görüp kovalamaya çalışıyor ve aslında kedi sandığı canlının bir kokarca olduğu ortaya çıkıyor."

9. "Tam düğüne girmeden önce damat kara bir kedi görüp kovalamaya çalışıyor ve aslında kedi sandığı canlının bir kokarca olduğu ortaya çıkıyor."

'O kokü yüzünden düğün mahvoldu...'

10. "Müzik çalmak yerine gelinin teyzelerinden birisinin söylemesini istemişlerdi ama kadın hiç iyi bir şarkıcı değildi."

10. "Müzik çalmak yerine gelinin teyzelerinden birisinin söylemesini istemişlerdi ama kadın hiç iyi bir şarkıcı değildi."
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11. "Gelinin ikinci kez evlendiğini öğrenen rahip aniden ikinci evliliklerin yasal olmaması gerektiği hakkında uzunca bir konuşma yaptı ve herkesin keyfini kaçırdı."

11. "Gelinin ikinci kez evlendiğini öğrenen rahip aniden ikinci evliliklerin yasal olmaması gerektiği hakkında uzunca bir konuşma yaptı ve herkesin keyfini kaçırdı."

12. "Damat düğünü bırakıp kaçmıştı."

12. "Damat düğünü bırakıp kaçmıştı."

'Daha sonra tekrar evlendiler ama ilişkileri doğal olarak çok uzun sürmedi.'

13. "Gelinin kardeşi adeta onunla yarışan bembeyaz bir elbiseyle geldi ve bütün düğün boyunca kardeşinden daha güzel olduğunu kanıtlamaya çalıştı."

13. "Gelinin kardeşi adeta onunla yarışan bembeyaz bir elbiseyle geldi ve bütün düğün boyunca kardeşinden daha güzel olduğunu kanıtlamaya çalıştı."

14. "Gelinin babası damatı kabullenmemişti ve ortalık kızışınca damatla kavga etmeye başladı."

14. "Gelinin babası damatı kabullenmemişti ve ortalık kızışınca damatla kavga etmeye başladı."

'İki yetişkin adam küçük çocuk gibi kavga etti...'

15. "Düğünde verilen yemekler biraz bozuktu ve birçok kişi tuvaletlere akın etmek zorunda kaldı."

15. "Düğünde verilen yemekler biraz bozuktu ve birçok kişi tuvaletlere akın etmek zorunda kaldı."

'Sonunda düğün olması gerekenden çok daha erken bitirildi.'

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