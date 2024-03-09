Davetli Olarak Katıldıkları Düğünlerde Şahit Oldukları Birbirinden Kötü Olayları Anlatan 15 Kişi
Davetli Olarak Katıldıkları Düğünlerde Şahit Oldukları Birbirinden Kötü Olayları Anlatan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Düğünler hepimiz için en özel günlerimizden birisi. Buna rağmen, bazenleri her şey planlandığı gibi gitmiyor ve istenmedik olaylar bu güzel günümüze engel olabilir. Bugün, insanların düğünlerde şahit oldukları en kötü olaylara bakacağız.
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1. "Düğündeki bir çocuk, kuzenime bakıp 'Bu salağı kim çağırdı?' dedi ve adamı tanımıyorduk bile."
2. "Kır düğünü yapıyorduk ve hava yaklaşık 40 dereceydi."
3. "Düğünden hemen bir gün önce yağmur yağmıştı ve etraf çamurdu."
4. "Düğünde gelinin kuzenlerinden birisi o kadar sarhoş oldu ki altına yapmaya başladı."
5. "Gelin ve damat kek dilimi başı 2 dolar istediler."
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6. "Damat düğün boyunca oturup sadece futbol maçını izledi ve maç bittikten sonra 'bugünün özel bir gün olması gerektiğini biliyorum ama lanet takımım kaybetti, o yüzden buradaki herkesten nefret ediyorum,' dedi."
7. "Damat heycanlanıp gelinin üzerine kustu..."
8. "Herkes çok sarhoştu ve konuşma arasında damatın kuzenlerinden birisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıtkı ve bütün düğün aniden kavgaya dönüştü."
9. "Tam düğüne girmeden önce damat kara bir kedi görüp kovalamaya çalışıyor ve aslında kedi sandığı canlının bir kokarca olduğu ortaya çıkıyor."
10. "Müzik çalmak yerine gelinin teyzelerinden birisinin söylemesini istemişlerdi ama kadın hiç iyi bir şarkıcı değildi."
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11. "Gelinin ikinci kez evlendiğini öğrenen rahip aniden ikinci evliliklerin yasal olmaması gerektiği hakkında uzunca bir konuşma yaptı ve herkesin keyfini kaçırdı."
12. "Damat düğünü bırakıp kaçmıştı."
13. "Gelinin kardeşi adeta onunla yarışan bembeyaz bir elbiseyle geldi ve bütün düğün boyunca kardeşinden daha güzel olduğunu kanıtlamaya çalıştı."
14. "Gelinin babası damatı kabullenmemişti ve ortalık kızışınca damatla kavga etmeye başladı."
15. "Düğünde verilen yemekler biraz bozuktu ve birçok kişi tuvaletlere akın etmek zorunda kaldı."
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