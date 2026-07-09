Hip-Hop Tarihinde Tartışmalara Yol Açıp Olay Yaratmış Video Klipler

Kadın cinselliğini hiçbir sansür olmadan merkezine alan klip modern müzik tarihinin en çok konuşulan görsel şovlarından biri haline geldi. Egzotik hayvanlar, lüks bir malikane ve iddialı koreografilerle dolu olan video klip politikacılar tarafından bile eleştirildi. Klipte Kylie Jenner'ın kısa bir süre görünmesi ise internette imza kampanyaları başlatılacak kadar büyük bir hayran öfkesine yol açtı. Tüm bu tartışmalara rağmen video ilk gününde milyonlarca izlenerek rekorları altüst etmeyi başardı.