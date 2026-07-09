Hip-Hop Tarihinde Tartışmalara Yol Açıp Olay Yaratmış Video Klipler
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Hip-hop yalnızca ritimlerden ve kafiyelerden ibaret değil. Bazen bir klip yayınlanıyor ve müzik dünyasında küçük çaplı bir deprem etkisi yaratıyor. Sansürlenen sahneler, politik göndermeler, dini semboller, şiddet tartışmaları ve hatta hükümetlerin müdahalesine kadar uzanan olaylar... Bazı klipler şarkının kendisinden daha çok konuşuldu. İşte yayınlandığı dönemde ortalığı karıştıran, televizyon kanallarını terleten ve hip-hop tarihine damga vuran o klipler!
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Childish Gambino - This Is America
N.W.A - Straight Outta Compton
Eminem - My Name Is
Tupac Shakur - Hit Em Up
The Notorious B.I.G. - Juicy
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Kanye West - Famous
Public Enemy - Fight The Power
Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)
Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
Jay-Z & Kanye West - No Church in the Wild
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Kendrick Lamar - Humble
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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