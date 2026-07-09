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Hip-Hop Tarihinde Tartışmalara Yol Açıp Olay Yaratmış Video Klipler

etiket Hip-Hop Tarihinde Tartışmalara Yol Açıp Olay Yaratmış Video Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 18:01
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Hip-hop yalnızca ritimlerden ve kafiyelerden ibaret değil. Bazen bir klip yayınlanıyor ve müzik dünyasında küçük çaplı bir deprem etkisi yaratıyor. Sansürlenen sahneler, politik göndermeler, dini semboller, şiddet tartışmaları ve hatta hükümetlerin müdahalesine kadar uzanan olaylar... Bazı klipler şarkının kendisinden daha çok konuşuldu. İşte yayınlandığı dönemde ortalığı karıştıran, televizyon kanallarını terleten ve hip-hop tarihine damga vuran o klipler!

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Childish Gambino - This Is America

2018 yılında yayınlanan bu klip, daha ilk dakikasında interneti ikiye böldü. Çocuk korosundan silahlı saldırılara uzanan sahneler, Amerika'daki silah kültürü ve ırksal şiddet üzerine güçlü göndermeler içeriyordu. Klibin her karesi günlerce analiz edildi, yüzlerce teori üretildi. Kimileri bunu bir başyapıt olarak görürken kimileri fazla provokatif buldu.

N.W.A - Straight Outta Compton

Bugün sıradan görünse de 1980'lerin sonunda polis şiddetini bu kadar açık şekilde eleştiren bir iş yapmak oldukça cesurdu. Klip, Los Angeles sokaklarındaki gerçekliği filtrelemeden göstermesi nedeniyle yoğun tepki çekti. Pek çok televizyon kanalı videoyu yayınlamaktan kaçındı. Tartışmalar büyüdükçe N.W.A daha da popüler hale geldi. Yasaklar bazen en iyi reklam kampanyası olabiliyor.

Eminem - My Name Is

Eminem'in yıldızını parlatan klip, pop kültürüyle dalga geçen sahneleri nedeniyle büyük tartışmalar yarattı. Ünlü isimlerin parodileri ve sivri mizah anlayışı herkesi güldürmedi. Bazı gruplar klibin çeşitli kesimleri hedef aldığını öne sürerek eleştirilerde bulundu. Eminem ise bu tartışmaları kariyer yakıtına dönüştürmeyi başardı. Rap dünyasının en büyük provokatörlerinden biri böyle doğdu.

Tupac Shakur - Hit Em Up

Doğu ve Batı Yakası savaşının en hararetli döneminde çekilen klip resmen ilan edilmiş bir savaş niteliğindeydi. Tupac videoda can düşmanı Biggie Smalls ve P. Diddy'nin benzerlerini oynatarak onlarla açıkça alay etmiştir. Klibin başındaki tehditkar konuşmalar ve sert görseller sokaktaki gerilimi adeta tavan yaptırmıştı. Müzik tarihinin en agresif diss klibi olarak kabul edilen bu çalışma hip-hop tarihindeki trajik olayların da habercisi oldu.

The Notorious B.I.G. - Juicy

Hip-hop tarihinin en önemli başarı hikayelerinden birini anlatan klip, yayınlandığı dönemde farklı bir nedenle eleştirildi. Bazıları videonun rap kültürünü aşırı lüks ve gösteriş odaklı sunduğunu savundu. Özellikle Doğu Yakası ve Batı Yakası rekabetinin kızıştığı yıllarda her detay tartışma konusu olabiliyordu. Buna rağmen Juicy bugün hala türün en sembolik videolarından biri olarak kabul ediliyor.

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Kanye West - Famous

Kanye West yatakta ünlü isimlerin balmumu heykelleriyle çıplak uzandığı video klibiyle magazin ve sanat dünyasını birbirine kattı. Klipte Taylor Swift, Rihanna ve Donald Trump gibi isimlerin son derece gerçekçi heykelleri kullanıldı. Sanatçı bu çalışmasıyla mahremiyet sınırlarını aşmakla suçlansa da klip aslında Vincent Desiderio'nun Uyku isimli tablosundan ilham alıyordu. Milyonlarca dolar harcanan bu görsel deney uzun süre telif ve dava tehditleriyle gündemden düşmedi.

Public Enemy - Fight The Power

Politik rap denince akla gelen ilk işlerden biri olan Fight The Power klibi, Amerika'daki sistem eleştirisini açık açık dile getiriyordu. Bazı çevreler videonun fazla kışkırtıcı olduğunu öne sürdü. Destekleyenler ise bunun yalnızca bastırılmış seslerin görünür hale gelmesi olduğunu savundu. Yıllar geçmesine rağmen klibin mesajları güncelliğini koruyor. Bazı işler dönemini değil, onlarca yılı etkiliyor.

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Teknik olarak yeni nesil hip-hop ve pop sınırlarında dolaşsa da yarattığı tartışma nedeniyle bu listeye girmeyi fazlasıyla hak ediyor. Klipteki dini semboller ve şeytan tasvirleri dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya günlerce bu video hakkında konuştu. Destekleyenler bunu özgür ifade biçimi olarak değerlendirirken eleştirenler sınırların aşıldığını savundu. İnternet çağının en büyük klip tartışmalarından biri haline geldi.

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

Kadın cinselliğini hiçbir sansür olmadan merkezine alan klip modern müzik tarihinin en çok konuşulan görsel şovlarından biri haline geldi. Egzotik hayvanlar, lüks bir malikane ve iddialı koreografilerle dolu olan video klip politikacılar tarafından bile eleştirildi. Klipte Kylie Jenner'ın kısa bir süre görünmesi ise internette imza kampanyaları başlatılacak kadar büyük bir hayran öfkesine yol açtı. Tüm bu tartışmalara rağmen video ilk gününde milyonlarca izlenerek rekorları altüst etmeyi başardı.

Jay-Z & Kanye West - No Church in the Wild

Prag sokaklarında çekilen klip polisle protestocular arasındaki vahşi çatışmaları bir sinema filmi edasıyla ekrana taşıdı. Gerçek bir isyan havası taşıyan videoda molotof kokteylleri, göz yaşartıcı gazlar ve koşan köpekler izleyiciye büyük bir huzursuzluk verdi. O dönem dünyayı sarsan Occupy ve Arap Baharı hareketleriyle eş zamanlı çıkan klip siyasi otoriteleri oldukça rahatsız etti. İki rap devi bu video ile sokakların öfkesini en estetik ama en sert haliyle dünyaya duyurdu.

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Kendrick Lamar - Humble

Kendrick Lamar kendisini Papa kıyafetleri içinde göstererek ve Son Akşam Yemeği tablosunu canlandırarak dini çevrelerin şimşeklerini üzerine çekti. Ayrıca bilgisayar efektleriyle mükemmelleştirilmiş kadın bedenlerine karşı çatlak izleri olan doğal kadınları savunması klipte görsel olarak işlendi. Lazer ışıklarıyla kaplı kafalar ve bisiklet sahneleriyle teknik açıdan da devrim yaratan video birçok ödül kazandı. Hem sanatsal dehası hem de toplumsal eleştirileri klibi unutulmazlar arasına soktu.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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