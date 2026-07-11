Derek And The Dominos- Layla’nın Ardındaki Aşk Hikayesi

Bazı şarkılar vardır, sadece melodisiyle değil arkasındaki hikayeyle de insanın içine işler. Derek and the Dominos’un “Layla”sı da tam olarak öyle bir şarkı. İlk duyduğunda enerjisiyle seni yakalar ama hikayesini öğrenince bambaşka bir yere oturur. Çünkü bu şarkının arkasında karşılıksız bir aşk, içten içe büyüyen bir tutku ve Eric Clapton’ın kolay kolay anlatamadığı duygular var.

Hadi gel bu şarkıya biraz daha yakından bakalım👇🏻