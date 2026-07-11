Derek And The Dominos- Layla’nın Ardındaki Aşk Hikayesi
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Bazı şarkılar vardır, sadece melodisiyle değil arkasındaki hikayeyle de insanın içine işler. Derek and the Dominos’un “Layla”sı da tam olarak öyle bir şarkı. İlk duyduğunda enerjisiyle seni yakalar ama hikayesini öğrenince bambaşka bir yere oturur. Çünkü bu şarkının arkasında karşılıksız bir aşk, içten içe büyüyen bir tutku ve Eric Clapton’ın kolay kolay anlatamadığı duygular var.
Hadi gel bu şarkıya biraz daha yakından bakalım👇🏻
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Şarkının merkezinde Eric Clapton’ın Pattie Boyd’a duyduğu büyük aşk yer alıyor.
İşte uğruna şarkılar yazılan meşhur kızımız...
Clapton kendi yaşadığı duyguyla bu hikaye arasında güçlü bir bağ kuruyor.
Bir şarkı düşün, içinde hem yasak bir aşkın gerilimi var hem de insanın içini burkan bir çaresizlik...
Tabii bu hikayenin mutlu bir sonu da var...
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