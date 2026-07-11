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Derek And The Dominos- Layla’nın Ardındaki Aşk Hikayesi

etiket Derek And The Dominos- Layla’nın Ardındaki Aşk Hikayesi

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.07.2026 - 19:01
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Bazı şarkılar vardır, sadece melodisiyle değil arkasındaki hikayeyle de insanın içine işler. Derek and the Dominos’un “Layla”sı da tam olarak öyle bir şarkı. İlk duyduğunda enerjisiyle seni yakalar ama hikayesini öğrenince bambaşka bir yere oturur. Çünkü bu şarkının arkasında karşılıksız bir aşk, içten içe büyüyen bir tutku ve Eric Clapton’ın kolay kolay anlatamadığı duygular var. 

Hadi gel bu şarkıya biraz daha yakından bakalım👇🏻

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Şarkının merkezinde Eric Clapton’ın Pattie Boyd’a duyduğu büyük aşk yer alıyor.

Şarkının merkezinde Eric Clapton’ın Pattie Boyd’a duyduğu büyük aşk yer alıyor.

Ama işin en zor tarafı şu: Pattie Boyd o dönemde Clapton’ın yakın arkadaşı, The Beatles üyesi George Harrison ile evliydi. Yani Clapton için bu aşk, öyle kolayca dile getirilebilecek, rahatça yaşanabilecek bir duygu değildi. İçinde büyüyen ama bir türlü karşılık bulamayan bu his, zamanla “Layla”nın o isyan eden, yalvaran ve neredeyse içini döken haline dönüştü.

İşte uğruna şarkılar yazılan meşhur kızımız...

İşte uğruna şarkılar yazılan meşhur kızımız...

Şarkının adı da tesadüf değil. Clapton, Leyla ile Mecnun hikayesinden etkileniyor. Orada da kavuşulamayan, insanı deliliğin sınırına getiren bir aşk var.

Clapton kendi yaşadığı duyguyla bu hikaye arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Clapton kendi yaşadığı duyguyla bu hikaye arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Ve Pattie’ye doğrudan seslenmek yerine, bu imkansız aşkı “Layla” ismiyle anlatıyor. Bu yüzden şarkıyı dinlerken duyduğumuz şey sadece bir aşk itirafı değil; aynı zamanda çaresizlik, tutku ve “beni fark et” diye haykıran bir kalbin sesi gibi.

Bir şarkı düşün, içinde hem yasak bir aşkın gerilimi var hem de insanın içini burkan bir çaresizlik...

Bir şarkı düşün, içinde hem yasak bir aşkın gerilimi var hem de insanın içini burkan bir çaresizlik...

Eric Clapton o dönem yaşadığı duyguları saklamak yerine müziğe döküyor ve ortaya rock tarihinin en unutulmaz aşk şarkılarından biri çıkıyor. Kısacası “Layla”, sadece dinlenen değil; hikayesini öğrendikten sonra insanın başka türlü hissettiği şarkılardan biri.

Tabii bu hikayenin mutlu bir sonu da var...

Tabii bu hikayenin mutlu bir sonu da var...

Şarkının yazıldığı dönemde platonik ve acı verici olan bu aşk, yıllar sonra gerçeğe dönüştü. George Harrison ve Pattie Boyd ayrıldıktan sonra, Pattie Boyd 1979 yılında Eric Clapton ile evlendi

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miray soysal
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