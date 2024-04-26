Hiçbir Kötü Şarkısı Yok Diyeceğiniz Fun Grubunun 15 Kusuruz Parçası
Hiçbir Kötü Şarkısı Yok Diyeceğiniz Fun Grubunun 15 Kusuruz Parçası
Belki de birçoğumuz onları 'We Are Young' şarkısıyla tanıdı. Şimdilerde müziğe ara verdikleri için isimlerinden pek söz edilmese de dinlerken 'keşke yeniden başlasalar' diyeceksin. Neticede bu müzik işini çok başarılı şekilde yürütüyorlardı. İşte, senin için derlediğimiz Fun grubunun 15 kusursuz parçası👇
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1. Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe
2. Please Leave A Light On When You Go
3. Fun: Carry On
4. Fun: Some Nights
5. Fun.: Why Am I The One
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6. fun. - All The Pretty Girls
7. Fun.: Sight Of The Sun
8. fun. - The Gambler
9. fun. - Be Calm
10. All Alone
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11. fun. - Walking The Dog
12. Fun.: One Foot
13. fun. - Light A Roman Candle With Me
14. fun. - I Wanna Be The One
15. Panic! At The Disco & Fun.: C'mon
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