Hiçbir Kötü Şarkısı Yok Diyeceğiniz Fun Grubunun 15 Kusuruz Parçası

Belki de birçoğumuz onları 'We Are Young' şarkısıyla tanıdı. Şimdilerde müziğe ara verdikleri için isimlerinden pek söz edilmese de dinlerken 'keşke yeniden başlasalar' diyeceksin. Neticede bu müzik işini çok başarılı şekilde yürütüyorlardı. İşte, senin için derlediğimiz Fun grubunun 15 kusursuz parçası👇