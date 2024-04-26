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Hiçbir Kötü Şarkısı Yok Diyeceğiniz Fun Grubunun 15 Kusuruz Parçası

etiket Hiçbir Kötü Şarkısı Yok Diyeceğiniz Fun Grubunun 15 Kusuruz Parçası

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 20:00

Belki de birçoğumuz onları 'We Are Young' şarkısıyla tanıdı. Şimdilerde müziğe ara verdikleri için isimlerinden pek söz edilmese de dinlerken 'keşke yeniden başlasalar' diyeceksin. Neticede bu müzik işini çok başarılı şekilde yürütüyorlardı. İşte, senin için derlediğimiz Fun grubunun 15 kusursuz parçası👇

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1. Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe

2. Please Leave A Light On When You Go

3. Fun: Carry On

4. Fun: Some Nights

5. Fun.: Why Am I The One

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6. fun. - All The Pretty Girls

7. Fun.: Sight Of The Sun

8. fun. - The Gambler

9. fun. - Be Calm

10. All Alone

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11. fun. - Walking The Dog

12. Fun.: One Foot

13. fun. - Light A Roman Candle With Me

14. fun. - I Wanna Be The One

15. Panic! At The Disco & Fun.: C'mon

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Senin en sevdiğin Fun parçası ne? Bizimle paylaş👇

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