Hiç Metal Dinlemeyen Birine Önereceğin O Parçayı Buluyoruz!

Sen metali duygular için dinliyorsun. Senin için bu müzik sadece sertlik değil, aynı zamanda o derinliği hissedebilmek. Bu yüzden sen hiç dinlemeyen birine bir öneride bulunacak olsan daha hafif bir şeyle başlarsın, mesela “My Twin” gibi bir parçayla. Bu şarkı, ilk dinleyişte bile insanı içine çeken bir melankoli sunuyor. Ama şöyle bir şey var: bu tarz parçalar herkesi hemen metal dünyasına çekmeyebilir. İnsanlar o hissi alır ama türün geri kalanına geçmekte zorlanabilir. Sen aslında kapıyı açıyorsun ama içeri davet etmek için ikinci bir hamle gerekiyor.